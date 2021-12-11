阿富汗累計300運動員流亡　塔利班辦表揚會　國際奧委會送物資

塔利班政權掌控阿富汗後，該國運動員特別是女性均擔心無法延續生涯，拚命逃離阿富汗，到世界各國尋求庇護。
塔利班政府昨日（9日）舉辦表揚會，向近20年表現優秀的選手致敬，其中包括不少女性運動員，塔利班政府表示希望逃離阿富汗的選手能重返祖國效力。
國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）亦在日前宣布，已與塔利班政府協議送出總值56萬美元的救援物資，以協助當地面臨糧食短缺的奧運相關人員，並證實至今有逾300名運動員在他們協調下逃亡。
表揚會上，阿富汗選手排排坐在台下接受獎盃和表揚，200名運動員全是20年來為阿富汗爭取榮耀的選手，現由掌權的塔利班政府獲頒獎盃。
阿富汗運動員拉門在接受《路透社》訪問時表示：「我在一個有52個國家參加的錦標賽中獲得了第二名，對於這次表揚運動員，我們感到非常開心，因為在過去20年中，阿富汗運動員沒有受過這樣的鼓勵，應該給予運動員更多的關注。」
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塔利班一直反對女性參與體育運動，今次一反常態並舉辦表揚會，許多女性運動員亦在表揚名單上。阿富汗奧委會代理主席莫特曼在會上致辭時鼓勵逃亡的選手回國。
「去了國外的運動員應該回來，他們應該和我們一起在這裏，運動員的尊重應在他們自己的國家，他們的尊重應在自己的家鄉，那些希望去到國外就會贏得尊重和更好生活的運動員，相信我，這個願望直到死都不會實現。」藉表揚會喚回運動員認同和愛國心的他說。
今夏結束的東京奧運，阿富汗被塔利班入主，原定出賽的運動員無法出國，最終兩名傷健運動員在國際奧委會協助下，成功由喀布爾前往巴黎再抵達東京參與東京殘奧會。
據《法新社》報道，阿富汗男子拳擊隊在上月戰畢世錦賽後，11名運動員及兩名拳擊總會職員決定留在塞爾維亞，有隊員擔心若被塔利班找出，性命會受到威脅並早已關閉家鄉的訓練基地，可見該國選手在塔利班政權下擔憂未能再參與體育活動。
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