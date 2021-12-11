阿富汗累計300運動員流亡　塔利班辦表揚會　國際奧委會送物資

塔利班政權掌控阿富汗後，該國運動員特別是女性均擔心無法延續生涯，拚命逃離阿富汗，到世界各國尋求庇護。

塔利班政府昨日（9日）舉辦表揚會，向近20年表現優秀的選手致敬，其中包括不少女性運動員，塔利班政府表示希望逃離阿富汗的選手能重返祖國效力。



國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）亦在日前宣布，已與塔利班政府協議送出總值56萬美元的救援物資，以協助當地面臨糧食短缺的奧運相關人員，並證實至今有逾300名運動員在他們協調下逃亡。

塔利班政府日前舉辦了表揚會向運動員致敬。（影片截圖）

表揚會上，阿富汗選手排排坐在台下接受獎盃和表揚，200名運動員全是20年來為阿富汗爭取榮耀的選手，現由掌權的塔利班政府獲頒獎盃。

阿富汗運動員拉門在接受《路透社》訪問時表示：「我在一個有52個國家參加的錦標賽中獲得了第二名，對於這次表揚運動員，我們感到非常開心，因為在過去20年中，阿富汗運動員沒有受過這樣的鼓勵，應該給予運動員更多的關注。」

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其中一名獲表揚的阿富汗選手認為政府應給予運動員更多鼓勵和關注。（影片截圖）

塔利班一直反對女性參與體育運動，今次一反常態並舉辦表揚會，許多女性運動員亦在表揚名單上。阿富汗奧委會代理主席莫特曼在會上致辭時鼓勵逃亡的選手回國。

「去了國外的運動員應該回來，他們應該和我們一起在這裏，運動員的尊重應在他們自己的國家，他們的尊重應在自己的家鄉，那些希望去到國外就會贏得尊重和更好生活的運動員，相信我，這個願望直到死都不會實現。」藉表揚會喚回運動員認同和愛國心的他說。

逾300名運動員在國際奧委會協調下逃亡。（資料圖片／Getty Images）

今夏結束的東京奧運，阿富汗被塔利班入主，原定出賽的運動員無法出國，最終兩名傷健運動員在國際奧委會協助下，成功由喀布爾前往巴黎再抵達東京參與東京殘奧會。

據《法新社》報道，阿富汗男子拳擊隊在上月戰畢世錦賽後，11名運動員及兩名拳擊總會職員決定留在塞爾維亞，有隊員擔心若被塔利班找出，性命會受到威脅並早已關閉家鄉的訓練基地，可見該國選手在塔利班政權下擔憂未能再參與體育活動。

塔利班重新掌權後，當地中學已重新開放，惟只招收男學生並只允許男性教師教書，女性甚至女運動員未來讓人憂心。（資料圖片／Getty Images）

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