美職聯｜紐約城不靠大佬做自己　棄巨星挖新秀砌出冠軍路

美職聯（MLS）季後賽總決賽在周日（12日）凌晨舉行，與曼城份屬同門的紐約城，首次奪得冠軍。

「曼城細佬」經歷首幾季的星光熠熠，如今奪冠陣容歸於平淡，再無世界級「過氣」巨星在陣。有錢要用得其所，信任年輕人，投資未來便對。



紐約城本季以東岸第4名出線，晉級路上靠互射 12碼氣走今季破常規賽分數紀錄的新英倫革命。凌晨的決賽因常規賽總成績較差，要作客西岸的傳統強手波特蘭伐木者。

紐約城作客靠12碼，出場7年首次捧盃。（美聯社）

這支富豪球會毋懼近年總決賽有利主隊的傳統，上半場後段由常規賽神身手卡斯迪蘭奴斯先開記錄，惟戰至補時4分鐘被主隊扳平。

伐木者是近年強豪，近7季3度入總決賽，奪冠1次。（美聯社）

兩軍加時無進帳，1:1完場，紐約城在互射12碼贏4:2，加入MLS至第 7季，首奪錦標。

年輕人，未來在你手。（美聯社）

紐約城的主要股東為阿布扎比財團的City Football Group，跟英超勁旅曼城同屬「油王球隊」。看見紐約城的天藍色球衣，大致聯想到曼城。2015年以「經典明星隊」陣容初嘗MLS滋味，當時有派路、林柏特及大衛韋拿「三大長老」在陣，並有不少曼城的青訓球員前來上陣。此後亦嘗由現任水晶宮領隊韋拉執教。

紐約城出戰MLS首季，有派路（左一）、林柏特（右二）及大衛韋拿（右一），話題十足，成績卻未見出眾。（IG@franklampard）

不過，星級名字，只帶來注意，沒有帶來錦標。燦爛過後，需要反璞歸真。紐約城逐漸如其他MLS球隊，着意把資金用於發掘潛質新秀，重新建造球隊，終於找到出路。他們主力在南美聯賽發掘新秀，簽約費不高，具有無限潛質。主帥亦實而不華，挪威籍的戴拿曾領些路迪兩奪蘇超冠軍。他們近兩季已停止與曼城借用球員，不再依靠「大佬」。

卡斯迪蘭奴斯於2019年正式加盟，今季表現獲得擊節讚賞。（美聯社）

今季奪冠陣容，對於普羅球迷，全都名不見經傳，只有數人擁有多於10次國腳經驗。他們不少已加盟至少兩年，夾慣夾熟。如阿根廷鋒將卡斯迪蘭奴斯年僅23歲，表現一季比一季好，今季以19球並列常規賽神射手，今季季後賽亦射入兩球。

靠一眾年輕力量，建立自己一套，終有出頭天。

上一代巨星逐漸離去，紐約城開始「做實事」。（Getty Images）

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