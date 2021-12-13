直擊龍虎山維多利亞城界石位置　港大出發行去唔遠｜港島行山路線

上周有愛好研究軍事地段及軍事界石的民間人士，在龍虎山西南坡下，發現第8塊維多利亞城界石。記者上周末按照網上的地圖資料，由香港大學起步，沿山腰的山徑走，再經一條乾坑闖上山坡，找到這塊剛重見天日的界石。有人在乾坑沿路用紅漆畫上箭咀，指示方向，更將界石旁的一株植物染紅，部分紅漆油更滴到界石上。



這次的路線以香港大學為起點及終點，先看新發現的龍虎山維城界石，跟住登龍虎山頂，落山時再賞克頓道的維城界石，回到港大，全程約3.2公里，個半小時行完。如欲前往觀賞龍虎山的維城界石，需沿崎嶇的乾坑來回，不適宜行山新手，最好戴手套。

龍虎山維多利亞城界石路線資料：

路線：港大 > 碧珊徑 > 龍虎山維城界石 > 龍虎山頂 > 克頓道 > 港大

路線：3.2公里

需時：1.5小時

技術需求：3星（找界石的一小段乾坑路難度較高，其餘難度只值1星；以5星為最高）

體能需求：1.5星（上樓級比例不多，樓級都有扶手可用；以5星為最高）

起點及終點交通：香港大學港鐵站A2出口



香港大學港鐵站A2出口起步，經過黃克競樓平台，落樓級到大樓後的馬路轉右行。經過周亦卿樓後，便見左旁的護土牆旁，有綠色欄杆的樓級登山。上完一段樓級後，在分岔口轉左，繼續上樓級。約行5分鐘樓級，便匯合碧珊徑，轉右繼續行。一會兒，行至十字路口，選擇左方的石級上山。沿山徑上行，約5分鐘接馬路。

👇👇按圖看清路線，由港大上碧珊徑👇👇

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約馬路上斜，留意右方，在一個「禁止挖掘開墾」的鐵牌旁，有一條非常明顯的山徑入口。這條山徑繞行龍虎山西麓，有原始特色之餘又易行，途中遇上不少晨運的街坊及跑友。

👇👇按圖看清路線，由碧珊徑行去找界石👇👇

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留意這個轉彎位，左邊滿佈大石的乾坑就是上去找界石的路。（顏銘輝攝）

在這段好行的林蔭小徑走了8分鐘，便抵達上乾坑的路口。山徑在這個位置有明顯的90度轉向，左方山坡有多塊大石，便是乾坑所在。雖然這塊界石只是被發現了數日，但已有人在入乾坑的位置，在紅色漆油劃了箭咀，指示方向。

👇👇按圖看清路線，沿乾坑尋界石👇👇

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離開山徑，踏住乾坑的大石，扶住樹藤上去。沿路上的「紅箭咀」極多，跟住方向走，步步為營，約行5分鐘，便發現石上有一個反方向的紅色箭咀，已抵界石所在地。在反向箭咀前往左邊的山坡望去，便會見到維城界石。

行到維多利亞城界石前。（顏銘輝攝）

龍虎山維城界石的正面印有「CITY BOUNDARY 1903」的字眼，這是第8塊被發現的維多利亞城界石。或者有人想其他人更易找到界石，在界石後的一株植物上塗上紅漆作記號，令綠葉變成紅葉，還有部分紅油滴在界石上。請行山人士愛惜界石，不要破壞或塗鴉，愛護歷史遺跡。

龍虎山維多利亞城界石的位置。（網上截圖）

👇按圖看龍虎山維多利亞城界石👇

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看完界石，沿乾坑下行，原路折返山徑，可以右轉繼續行，經過一條由紅磚砌成的排水道後，很快便接上馬路，路旁有個涼亭。轉左沿馬路走，寬闊好行，又多樹蔭，路邊亦多郊遊設施。沿途所見，不見馬路有任何其他路口可從山坡上方落到界石的位置。故此，要探界石，只可經山徑接乾坑由下方上行。

👇按圖看清路線，前往龍虎山山頂👇

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行至馬路分岔口，轉右是一會兒落山的路，現在先直行，接樓級，上到253米的龍虎山山頂，頂上有座涼亭，但風景不算開揚，周圍景色都被樹叢遮掩。原路離開龍虎山山頂的涼亭，落到馬路，回到那個分岔口，轉左接克頓道，便見人山人海。

👇按圖看清路線，經克頓道落山👇

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克頓道是港島西的熱門行山路線，很多人會經克頓道上落太平山。由於今次路線只遊龍虎山及界石，所以轉左沿克頓道落山。在克頓道旁，還有一支維城界石，這支界石已被政府視為景點，旁邊有塊包括中、英、日3種文字的介紹牌。

在1903年，立法局通過《維多利亞城界址條例》，劃清維多利亞城的範圍，北面以海為界，而南面則大約沿港島北部山坡海拔700英呎（約213米）為界線。在界線上，當年港府豎立了多支花崗岩界石，石上刻有「CITY BOUNDARY 1903」的英文字。

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之前，已經有7支維城界石被發現，到上周龍虎山界石重見天日，跟住再有人分別於港島摩星嶺及玫瑰崗發現多兩塊維多利亞城的界石。現時累計發現了10塊維城界石，現存9塊，當中馬己仙峽道的一塊已消失。

看完克頓道界石後，續沿路落山。由克頓道落旭龢道，便可返回港大校園，如有興趣，可到龍虎山環境教育中心參觀。若不往中心，可沿大學道繼續行，經樓級回到大學街，再去搭地鐵。這條維城界石龍虎山路線，全長3.2公里，花了1.5個小時行完。

這次龍虎山行山路線的地圖。

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

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