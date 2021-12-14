英超｜阿仙奴褫奪奧巴美揚隊長資格　周中倫敦打吡戰不會上陣

阿仙奴官方宣布，奧巴美揚不再擔任球隊隊長，也不會參加下一輪與韋斯咸的聯賽比賽。



阿仙奴周二發出官方聲明，表示：「在上周違反紀律後，奧巴美揚將不再擔任球會隊長，他也不會參加周三與韋斯咸的比賽。」

聲明又指：「我們希望所有隊員，尤其是隊長，能夠按照我們制定和全體同意的規則和標準工作。我們接下來將專注於明天的比賽。」

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阿迪達直言是因為「紀律問題」而暫時向奧巴美揚停賽。（Getty Images）

奧巴美揚沒有進入上仗與修咸頓的比賽大軍名單，主帥阿迪達表示因為他違反了紀律。此後有傳媒指出，奧巴美揚是因為出國探望母親，導致遲於原定時間一天歸隊而受到了處罰。本港時間周三深夜4時，阿仙奴將主場迎戰韋斯咸。

奧巴美揚近況低迷。（Getty Images）

奧巴美揚的紀律問題已不是新鮮事，早在今年2月，奧巴已因違反防疫規例去紋身而被球會「提醒」，3月對熱刺的北倫敦打吡戰，阿迪達也因奧巴的遲到問題將他貶至後備席。

追溯至效力多蒙特的年代，奧巴美揚也早已是停賽常客，亦往往與他遲到、無故缺席有關。在他效力這支德甲球會的末期，屢傳轉會的他先在2016年在未被多蒙特允許下，擅自飛到米蘭而遭停賽；2017年11月，他又因遲到訓練而被禁賽，當時他更向傳媒呼冤道：「我明白為何我因為（擅自去）米蘭而被罰，因為我真的犯了規，但這一次我真的很無奈，我也不想遲到啊。」

英超第17輪直播賽程，焦點賽事是阿仙奴對韋斯咸。（01美術製圖）

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