何詩蓓破世績｜由東京奧運再游到世界之巔　屬於香港游泳的2021

今年7月，何詩蓓在東京創造歷史一刻，香港游泳從此仲有兩面奧運銀牌。

然而今日，就在2021年12月16日，她締造另一個我們從來未有奢望過的歷史偉績。



就在2020年，23歲的何詩蓓屢破個人及亞洲紀錄。那時候她在10月出戰國際游泳聯賽（ISL）勇不可當，在6周賽事中9度改寫亞洲紀錄。其後國際游泳網站《SwimSwam》選她為年度亞洲女子最佳泳手，在此時就能預料「何詩蓓的2021」再不一樣。

何詩蓓破世界紀錄 奪短池200自世界冠軍 港將首揚威世錦賽

何詩蓓破世界紀錄｜頂峰目標一氣衝破 「每次都差點，終於做到」

何詩蓓的2021年可謂大豐收，也為香港帶來多項殊榮。（資料圖片／高詩琦攝）

的確，今年7月後，何詩蓓的生活再不一樣，香港泳壇也經歷前所未有的震撼。東京奧運17天內香港人就6次站到頒獎台，當中何詩蓓連奪100米、200米自由泳兩面銀牌。就在此她曾形容為「（奧運獎牌）全世界只有0.01%的人能做到」的事上，這名香港女生一屆奧運，重複兩次。

何詩蓓在東京奧運奪得兩面游泳銀牌，創下多項歷史。（資料圖片／黃寶瑩攝）

何詩蓓談成功之道：

平淡而有力的法則 「那一剎我十分相信自己」

兩面銀牌改寫香港歷史，何詩蓓其後亦經歷翻天覆地的改變，社交媒體追蹤人數秒速遞升，但她卻未被急起的注目動搖。

東京返港，未幾，她就出發歐洲備戰ISL，由8月起一共出戰8站共16天賽事；由常規賽到總決賽，她把自己所保持的100自、200自短池亞洲紀錄推前。至上月底她游出1分50.65秒的新200米亞洲紀錄，距離瑞典名將絲祖唐保持的世界紀錄，只差0.22秒。

短池女子200自 史上最快十大時間



1 絲祖唐（瑞典） 1分50.43秒 2017年

2 何詩蓓（香港）1分50.65秒 2021年

3 何詩蓓（香港）1分50.66秒 2021年

4 絲祖唐（瑞典） 1分50.78秒 2014年

5 何詩蓓（香港）1分51.11秒 2020年

6 柏歷堅妮（意大利）／何詩蓓（香港）1分51.17秒 2021年

7 -

8 賀絲素（匈牙利） 1分51.18秒 2014年

9 何詩蓓（香港）1分51.19秒 2020年

10 何詩蓓（香港）1分51.36秒 2020年



脫下泳帽的何詩蓓笑容可人。（instagram）

11月，香港與世界紀錄，只差0.22秒；就在19日後，何詩蓓把香港與世界紀錄連成一線。今日她在短池世界游泳錦標賽200米自決賽，游出1分50.31秒強勢取下生涯首個世界冠軍，也締造了新的世界紀錄。

何詩蓓在短池世錦賽200米自由泳，為香港帶來首個世界冠軍，以及游泳世界紀錄。 （Getty Images）

1分50.31秒，香港與世界紀錄連成一線。

2021，是屬於她的一年；「世一」，就是何詩蓓。

世界冠軍，何詩蓓（中）。（泳總提供）

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