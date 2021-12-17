何詩蓓破世績｜一個香港飛魚四段故事　記載她締造歷史的印證

2021年12月16日，香港與世界紀錄連成一起。

何詩蓓在短池游泳世錦賽200米自由泳決賽，不負眾望摘下金牌，同時刷新了世界紀錄。

那「何詩蓓決心」由2016年引領我們步向游泳世界級殿堂，一步一步，無有捷徑。

就讓我們一步一步，重溫那「何詩蓓決心」。



《何詩蓓力求完美 游水is more than a race》//點擊詳細閱讀// 2017年，何詩蓓還是個大學生。她說美國以「student athlete」形容他們這種要兼顧運動的學生，惟她不會忘記「student」部分，所以要兩面兼顧，生活每個細節都要克己。何詩蓓說：「要有成績，得要記住：生活每個決定、細節，都在影響游水。」那時候19歲的她聽到自己被掛上「世界級」三字，她顯得相當不自然：「嘩！我才不是世界級選手，年紀還是很小啊。我總覺得世界第幾第幾，是屬於頂級選手，現在可沾沾他們的光是榮幸，如Adam Peaty那些才是世界級選手。」

《土生土長的飛魚說 「我與香港有種attachment」》//點擊詳細閱讀// 2019年，21歲的何詩蓓已是世大運兩金、世界第四、亞洲紀錄保持者。那時候她逐漸配上更多「香港首人」的頭銜，而成就不但是個人榮耀，「讓香港被看見」也是我們的小確幸。 她說與香港是有種attachment，「從『至Net小人類』到『放學ICU』都有看的，在這裏長大，代表香港是榮幸。」 她更成為香港首名泳手加盟贊助品牌的「elite-team」，與絲祖唐（Sarah Sjöström）、比迪（Adam Peaty）、賀素（Katinka Hosszu）等齊名。但她擺出雙手一高一低說：「他們在這處，我是在這裏啊。」

《她堅持於你想像不到的0.2秒 終締香港游泳歷史》//點擊詳細閱讀// 2021年，23歲的何詩蓓帶着兩年前0.2秒失落世界賽頒獎台的飲恨來到東京奧運。她說：「I belong here」（我屬於這兒），「我下次會追番嗰0.2秒，下次唔會輸。」 然而她在東京奧運展現那決心，堅持下去直至做好，就此香港出現了史上兩面奧運游泳銀牌。

《平淡而有力的法則 「那一剎我十分相信自己」》//點擊詳細閱讀// 奧運後她遇上從未想像過的經歷，市民蜂擁致賀，Instagram追蹤人數急急上升。我們看着她那世界級的展現換來世界級的榮譽，但何詩蓓說：「「我不喜歡與人比較，因為我的成就不是獎牌或游贏誰而定。」 她不迷戀榮譽的光環，再道：「我花了很多很多努力，所以很感激這兩面獎牌；But I’m still Siobhan，還是這個我。」