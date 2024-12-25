大棠紅葉2024｜編輯推介3條行山路線　避免逼入元朗轉車

正值秋冬行山季節，與其入到元朗排長龍等巴士入大棠，不如從其他人流較少的地點起步，行到大棠賞紅葉！

編輯推介3個起點，約行2至3小時到大棠楓香林，全程行主要山徑，並以馬路為主，絕對適合新手。



出發前必睇：大棠紅葉懶人包 附交通巴士小巴攻略

入大棠的交通主要靠港鐵接駁巴士K66及紅色小巴，儘管港鐵會在周末及假日加開紅葉接駁巴士專線K66A，來往朗屏港鐵站及大棠，但考慮到港人對大棠紅葉的熱愛，分分鐘要排長龍等巴士。與其搭車入到元朗後，又等車轉車入大棠，不如選擇從其他地方起步行山，行入大棠？既可享受遠足郊遊樂，又可以減少車程兼避開人龍。

【2021年大棠紅葉照片】

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建議起點1：掃管笏

路線：小巴站 > 掃管笏村路 > 麥徑第10段 > 楓香林

路程：約5.5公里

需時：約2小時

由掃管笏行入大棠楓香林的地圖。（網上截圖）

路線簡介：由屯門港鐵站搭43號小巴至總站下車，沿村中馬路行入去，接麥理浩徑後，逆走第10段，沿環塘馬路上斜，至海拔約200米處轉為行山徑，會途經千島湖清景台的入口。跟住再行，山徑會變成馬路，沿馬路續走便至楓香林。這條路線路程較短，又可順道遊覽清景台，但中段的上斜馬路可能對較少運動的朋友有點吃力。

↓按圖看清掃管笏行往楓香林的路線↓

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建議起點2：大欖隧道轉車站

路線：轉車站 > 大欖涌郊遊徑 > 引水道路 > 吉慶橋 > 楓香林

路程：約6公里

需時：約2小時

由大欖隧道轉車站起步，走一小段大欖涌郊遊徑後，接馬路行往楓香林。（網上截圖）

路線簡介：由市區搭巴士往元朗、天水圍方向，至大欖隧道轉車站下車，跟住行落後面的停車場，沿大欖涌郊遊徑上山。約行20分鐘，至一個明顯分岔口，請行左路，如行了右路會上井坑山及四排石山，將會辛苦很多。轉左後，行一會山徑便接引水道旁的馬路。沿馬路行約1小時，便抵達吉慶橋，跟住指示牌，沿馬路上段斜路，便至楓香林。這條路線勝在方便由市區搭巴士入去的朋友，不用入到元朗市中心轉車，但大欖涌郊遊徑初段要上石級，一開始要慢慢行。

↓按圖看清大欖隧道轉車站行往楓香林的路線↓

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建議起點3：荃錦坳

路線：巴士站 > 麥徑第9段 > 田夫仔 > 麥徑第10段 > 楓香林

路程：約10公里

需時：約2.5小時

由荃錦坳出發，沿麥徑第9、10段的馬路行，便可行抵楓香林，但路程較長，需要行10公里。（網上截圖）

路線簡介：由荃灣如心廣場或荃灣站搭51號巴士至郊野公園站下車，跟住轉落麥徑第9段，全程都是沿馬路行。雖然荃錦坳位於大帽山山腰，路線以落斜之勢為主，但都有部分馬路上斜的路段。落到吉慶橋後，沿馬路上斜，便會抵達楓香林。比起之前兩個起點，由荃錦坳起步的話，路程會較長，加上從楓香林離開的路，路程一定超過10公里，但這段路勝在全部是馬路，適合那些怕行梯級的朋友。

↓按圖看清荃錦坳行往楓香林的路線↓

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路線詳情可參看：荃錦坳起步跟麥徑走 行至大棠楓香林賞紅葉

在楓香林看完紅葉後，最快落山的方法肯定是到大棠山道搭車，1小時內步程便可到巴士站。若果在下午3時後離開楓香林的話，還是建議到大棠落山搭K66A、K66或紅色小巴出元朗較穩陣，避免摸黑行山。如果在下午3時前看完紅葉，則可以考慮到掃管笏或大欖隧道轉車站落山。