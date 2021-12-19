壁球亞錦賽｜港將湯芷穎勇奪女單冠軍：很開心可帶亞洲冠軍回香港

亞洲壁球錦標賽，兩名港將湯芷穎和葉梓豐分別打入女子及男子決賽，周日（19日）分途出擊爭奪冠軍。

率先登場的湯芷穎順利擊敗對手，為香港重奪亞錦賽冠軍。



港隊在周六（18日）的女子組4強中佔據3個席位，其中湯芷穎與廖梓苓合演港隊「內訌」，意味必有最少一位港將打入決賽，最終湯芷穎勝出，今日在決賽鬥馬來西亞球手Rachel Arnold，兩人早前曾在亞洲團體錦標賽交手，當時湯芷穎落敗。

湯芷穎奪得亞錦賽冠軍。（香港壁球總會）

湯芷穎最終以直落3局（11-8、13-11、11-5）勝出，奪得亞錦賽冠軍，她同時是繼2013年的歐詠芝之後第一位、亦是史上第三位在壁球亞錦賽女單奪冠的港將，令香港相隔3屆賽事後，得以再奪亞錦賽女子冠軍。湯芷穎月初亦與隊友廖梓苓和何子樂合作，出戰亞洲團體錦標賽，最終奪得亞軍，成績驕人。

她今日奪冠後表示：「很開心今天可以發揮出平日練波的水平，打之前沒去想結果、也沒想贏了就是亞洲冠軍。因為前兩周才輸過給同一對手，所以打得較放開，沒那麼大壓力，很開心能在年尾帶亞洲冠軍回香港。」