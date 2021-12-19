金錢足球︱大哨朗拿度收購高士路　買起成名地決意改變巴西足球

巴西一代名將朗拿度，近年轉攻商界發展，2018年成為當時仍在西甲的華拉度列班主，他最新再下一城，回到巴西買入他曾效力的高士路，矢言要令球會重拾昔日輝煌，甚至改變巴西球壇。



朗拿度成為高士路班主。

朗拿度轉戰歐洲之前，在祖家巴西只曾效力一支頂級球會，那正是他16歲那年加盟的高士路。他1993年加盟，立即為球隊首度贏得巴西盃冠軍，繼而贏得1994年度米納斯吉拉斯州冠軍。1994年他轉投PSV燕豪芬，展開征服世界的旅途，在高士路的生涯只有一季。

1921年成立的高士路，今年剛好成立100周年，曾4度贏得巴甲冠軍，對上一次在2014年。不過2019年12月這支老牌球會創會以來首度降班，更因此引發球迷騷動，至今他們仍在乙組聯賽掙扎，球會落難之際，朗拿度出錢出力，在巴西投資銀行XP協助下買入9成股權當上班主，決意令高士路重拾輝煌。

朗拿度以他名下的Tara Sports公司入主高士路，斥資7000萬美元買入控制股權，目前交易仍待程序上最終落實，朗拿度拿着高士路的戰衣以短片表示：「我很開心能夠成事，希望可以回饋高士路，並帶領他們重返應有位置。」

他雄心萬丈地說：「我們有很多工作要做，目前尚未是慶祝的時候，不過我們會十分努力工作，目標令高士路再次變得偉大。」

高士路是他買入的第二間球會。2018年他買入西班牙球會華拉度列51％股權，惟球會在2020/21球季降班，目前在西班牙乙組聯賽競逐。他和負責今次交易的巴西投資銀行XP均未有公布交易細節，惟XP以聲明指出，「希望令巴西足球變得更專業，帶來資本，並開啟更多新機遇。」

今次的交易亦是巴西國會改變足球擁有權法律，讓昔日限制只由球迷擁有的球會，開放予外來投資者入主，XP投資銀行行政總裁Jose Berenguer指出，「今次交易是巴西這個足球之國，在投資銀行市場上的新一頁。」他對前景信心十足，「毫無疑問，今次將會全面改變巴西體育界的歷史。在全球投資市場下，我們會擁有更強大的球會，巴西足球亦會從此變得不再一樣。」