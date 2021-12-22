阿仙奴大破新特蘭晉級　18歲「新法比加斯」處子登場即入波

英格蘭聯賽盃8強，阿仙奴周二晚在主場以5：1大勝英甲的新特蘭晉級，前鋒尼基迪亞大演帽子戲法。不過，更令槍迷期待的是柏天奴，這位18歲小將在青訓營享負盛世，今仗首次登場即有入波。



尼基迪亞是阿仙奴的英聯盃射手，對上兩圈淘汰溫布頓及列斯聯都有入球，今仗對新特蘭正選披甲，17分鐘先開紀錄。尼高拉斯比比在27分鐘擴大比數，雖然新特蘭在31分鐘追回一球，但阿仙奴半場仍以2：1領先。

阿仙奴今場由賓特尼奴把關。（路透社）

換邊後，22歲的尼基迪亞在49分鐘及58分鐘各入一球，今場完成帽子戲法，幫阿仙奴拉開到4：1。在今屆英聯盃，尼基迪亞已經攻入5球。

尼基迪亞今場帽子戲法。（Getty Images）

見大局已定，領隊阿迪達在80分鐘換入身穿87號球衣的18歲小將柏天奴（Charlie Patino），這位在阿仙奴當年不敗球季出生的中場球員，為自己的一隊處子戰製造了難忘的時刻，於補時為球隊埋齋，阿仙奴贏到5：1完場，晉級4強。

18歲的柏天奴首次上陣，即取得入球。（路透社）

在2003年10月17日出世的柏天奴，雖然今場才首度一隊上陣及入波，但他早就出現在傳媒的報道上。在2015年，當年還是11歲的柏天奴天賦盡現，招得阿仙奴、熱刺、車路士及曼城的青睞，最終他選擇了阿仙奴，而兵工廠亦為這宗轉會向盧頓賠償了1萬鎊。

柏天奴表示，阿迪達都是他成長時喜歡的球員。（Getty Images）

發掘柏天奴的阿仙奴球探Brian Stapleton表示：「多年來球探生涯，他是我見到最優秀的小孩。我當年從其他人口中聽過他，我就去那裏一次，難以相信雙眼所見到的！他那時只有11歲，還有U13比賽，而我的感受就像『WOW』。他的球感、視野以及對空間的意識都是非常突出。他的實力超出他的年齡，跟其他相比，他就像外星人。」

這名柏天奴的伯樂續說：「Sean O’Connor（另一位阿仙奴球探）發掘過韋舒亞，他告訴我柏天奴是他見過，進入阿仙奴青訓營最優秀的小朋友。」在阿仙奴的青訓營，他被視為難得一見的天才球員，獲阿仙奴的球探及教練讚譽不絕。他從小就跳級，14歲的時候已經做過英格蘭U16的隊長，那一年他還為阿仙奴U18披甲。他去年與阿仙奴簽訂職業球員合約，據報巴塞隆拿近期對他有興趣。

柏天奴11歲由盧頓轉投阿仙奴，身價已經有1萬鎊，並引來多間英超球會哄搶。（網上圖片）

柏天奴司職中場，視法比加斯及辛迪卡索拉為目標，他說：「我一直很欣賞西班牙的風格。成長期間，我視卡索拉為偶像，亦很喜歡法比加斯及阿迪達。作為中場球員，我在他（卡索拉）身上學到很多，包括他的態度及專業精神，還有種貼近家鄉的感覺。」柏天奴的父親來自西班牙，有傳西班牙足總已經開始跟英足總爭人。柏天奴續表示：「另一個我學習的球員是布卡約沙卡，他比我大兩年，我會十分努力，希望可以跟從到他的足跡。」