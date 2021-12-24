大棠紅葉指數部分極紅　九巴特別線聖誕長假期投入服務｜行山

這個聖誕節長假期，元朗大棠肯定逼爆！漁護署在平安夜更新「紅葉指數」，由上周的紅，提升至本周的紅（部分極紅），代表大棠楓香林紅葉進入最美時刻！在12月25日至27日的長假期，除了有港鐵接駁巴士K66及K66A服務，來往大棠及朗屏站外，九巴的68R亦會提供服務，來往元朗形點及大棠。



【2021年大棠紅葉照片】

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漁護署今日（24日）更新大欖郊野公園楓香林紅葉情報的「紅葉指數」，由上周的B，改為本周的B（部分A），即為紅（部分極紅）。當局提醒，當紅葉指數轉為B或A時，楓香林的訪客會顯著增多，請避免在星期日及長假期時到楓香林遊覽。

上周報道：大棠紅葉指數轉紅 編輯推介3條行山路線 避免逼入元朗轉車

12月24日最新的「紅葉指數」是紅（部分極紅）。（漁護署網站截圖）

出發去大棠前必睇：大棠紅葉懶人包 3條性價比最高路線推介 附交通巴士攻略｜行山

在聖誕長假期，大棠的交通服務都會加強。在12月25日至27日（周六至周一），行山人士可以在元朗站或朗屏站轉巴士入大棠山道。在朗屏站，有港鐵接駁巴士K66A，而在元朗形點就有九巴的68R。至於日常路線K66都會繼續服務，但在大棠的落車站會略遠。

每天服務的日常交通工具：

港鐵巴士K66



上車站：屏昌徑（港鐵朗屏站B1出口）



落車站：大棠山路（僑興路路口）



車費：4.８元



簡評：搭西鐵入元朗的朋友，搭K66會較方便，站頭就在朗屏站不遠，而且車費較小巴便宜。不過，K66還要服務元朗南的村民及街坊，站頭多，通常都要站站停，有時要半小時才搭到去大棠。大棠山路是尾二的車站，在大棠迴旋處之後。另外，如果選擇由楊家村往黃泥墩水塘的路線，可以在總站黃泥墩村下車。

【由朗屏西鐵站行去K66車站】

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此外，由12月8日至1月14日期間，在非公眾假期的星期一至五，會有港鐵巴士K66S來回朗屏站（近屏昌徑）及大棠山道（近涼亭），但每日來回僅一班車。由朗屏往大棠的班次在上午10時30分開出，而從大棠回朗屏的班次就在下午3時30分開出。

紅色小巴



上車站：紅棉圍（元朗千色匯對面）



落車站：大棠山路（僑興路路口）



車費：6元



簡評：紅棉圍不近西鐵站，但鄰近元朗大馬路，如果搭巴士入元朗的朋友，可以在大棠路下車，沿大棠路行入去，之後轉入千色匯商場對面的紅棉圍，小巴站就在入面。小巴的班次非常密，可能等一班港鐵巴士的時間，同時已經有幾班小巴開出。在紅葉旺季的閒日，甚至見過有紅色小巴不走常規路線，上到大棠燒烤場兜客。

除了港鐵巴士外，可以在紅棉圍乘搭紅色小巴往大棠。（顏銘輝攝）

紅色小巴站附近有千色匯商場。（顏銘輝攝）

周末、周日及假期（2021年12月1日至2022年1月16日）限定交通工具：

港鐵巴士K66A



上車站：港鐵朗屏站（近朗屏邨悅屏樓）



落車站：大棠山道（近涼亭）



車費：4.8元



簡評：這是為去看紅葉的行山人士而增設的特別路線，但請大家注意，K66A並非全日服務，大家出發前要留意！K66A從朗屏出發的班次，由早上9時服務至下午3時；由大棠山道開出的話，則由下午1時至晚上7時服務。

今年港鐵特別安排印有「大棠紅葉」宣傳的接駁巴士。（港鐵圖片）

K66A的總站與K66不同，上車站是在B2出口那邊，就在K66站頭的對面馬路，較近朗屏邨悅屏樓；至於K66A的大棠山道站就一個涼亭旁的路口，比起K66那個位於僑興路的站頭更近大棠燒烤場及楓香林。因此，如果你是周末假期去看紅葉的話，搭K66A會較K66方便，縮短步行上山的路程，但都要約1小時步程才行到入楓香林。

在紅葉季節的周末假期，指定時間內，會有特別路線K66A來往朗屏站及大棠。（顏銘輝攝）

聖誕長假期（2021年12月25日至27日）限定交通工具：

九巴68R



上車站：元朗形點



落車站：大棠山道（近涼亭）



車費：7.3元



簡評：在12月25至27日的聖誕長假期，九巴提供特別路線，來往元朗港鐵站的形點及大棠。往大棠方向的服務時間是早上8時30分至下午5時30分，而回程往形點的時間則為上午8時55分至下午6時55分。如K66A一樣，68R的總站設於大棠山道（近涼亭）。

68R的路線詳情。（九巴網站）

不建議駕車前往大棠，因為大棠山道停車場泊位有限，而且運輸署宣布，大棠山道介乎避雨亭至大棠山道停車場的路段將於2021年12月4日（星期六）至2022年1月16日（星期日）逢星期六、日及公眾假期每日上午7時至晚上7時間歇性封閉，禁止所有車輛進入。

有警察驅趕停泊在大棠山路的車輛。（顏銘輝攝）

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有用連結：

大欖郊野公園楓香林紅葉情報 (2021-2022)

元朗大棠臨時交通及運輸安排