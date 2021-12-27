年度亞洲最佳陣容出爐　孫興慜外還有誰？　武磊在列日本5人入圍

國際足球歷史及統計協會（IFFHS）日前公布各大洲的「年度最佳十一人」，亞洲方面，除了孫興慜，也有不少球迷熟悉的臉孔。



IFFHS選出的亞洲最佳陣容中，熱刺球星、韓國代表孫興慜毫無懸念地佔一席位，與效力辛尼特的伊朗前鋒阿斯蒙成為「最佳射手」。另一在英超落班的韓國前鋒黃喜燦，則獲列入「後備名單」。

孫興慜入選年度亞洲最佳陣容可謂毫無懸念。（Getty Images）

日本成為這張名單的大贏家，除了正選名單上的阿仙奴後衛富安健洋、由皇馬外借到馬略卡的久保健英及在神戶勝利船的大迫勇也之外，後備也有兩人，分別是雷根尼斯的柴崎岳，和浦和紅鑽的酒井宏樹。至於中國亦有一人入選，由在西乙效力愛斯賓奴的武磊成為唯一代表。

年度亞洲最佳陣容名單（4-3-3）：

門將：馬菲賴恩（澳洲/白禮頓/阿仙奴/皇家蘇斯達）



曾効力阿仙奴的馬菲賴恩入選年度亞洲最佳陣容。（Getty Images）

後衛：富安健洋（日本/博洛尼亞/阿仙奴）、簡安尼沙迪根（伊朗/帕斯普路斯/艾阿里）、鴨都哈辛（卡塔爾/艾薩德）、艾沙蘭尼（沙特阿拉伯/艾希拉）



富安健洋在阿仙奴助攻助守表現突出。（Getty Images）

中場：久保健英（日本/皇家馬德里/基達菲）、大迫勇也（日本/神戶勝利船）、武磊（中國/愛斯賓奴）



久保健英今季在基達菲表現可人。（Getty Images）

前鋒：馬克布特（阿聯酋/艾查斯拉）、阿斯蒙（伊朗/辛尼特）、孫興慜（韓國/熱刺）



主教練：Leonardo JARDIM（艾阿里）



今季在狼隊表現不俗的黃喜燦名列後備名單。（路透社）

後備：黃喜燦（韓國/狼隊）、柴崎岳（日本/雷根尼斯）、酒井宏樹（日本/浦和紅鑽）、艾奧華斯（沙特阿拉伯/艾阿里）、馬積侯賽因（伊朗/基沙尼斯普）、阿非夫（卡塔爾/艾薩德）、泰拉米（伊朗/波圖）



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