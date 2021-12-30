大谷翔平單季豪奪12個獎項贏盡全球　他是日本男性都愛的完美男人

「重新定義棒球，吸引全球目光」。

「他嘗試前所未有的事（二刀流），活出自己」。

日本棒球手大谷翔平儘管沒有參加東京奧運，他今年的成就卻比奧運金牌選手更耀眼，除了競技場上一季豪奪12個第一，日本雜誌《週刊SPA!》日前公布日本男性票選最喜愛的男人，無論成績、外貌還是個人性格皆「無公害」的大谷翔平，首次上榜就高票當選。



今年是《週刊SPA!》的第31屆投票，500名年屆30至49歲的日本男性，選出自己最喜愛和最厭惡的男人，大谷奪得75票，遠勝第2位、奪得23票的紅白歌唱大賽主持大泉洋。不少投票者認為，大谷翔平「達成偉業卻非常謙虛」、「他嘗試前所未有的事（二刀流），活出自己」。

大谷翔平被日本男性選為我最喜愛男人。（Getty Images）

雖然今年是東京奧運年，一眾奧運獎牌選手成為體壇主角，但數到成就之多及其歷史意義，大谷翔平絕對力壓其他獎牌星將。貴為「二刀流」的他，今季打出MLB第3多的46支全壘打，成為史上首位至少單季45轟、25支二壘安打、8支三壘安打、25次盜壘成功的球員；投球方面，他也交出9勝2敗、防禦率3.18，156次三振的亮麗數據。是以，他是史上首個以投、打雙重身份入選MLB明星賽的球員，雖在全壘打大賽首圈出局，但他把15萬美元獎金全數分給洛杉磯天使隊的工作人員，以感謝同伴一直以來的照顧。

無論是打擊或投球，大谷翔平都締造了偉大的成就。（Getty Images）

無論是打擊或投球，大谷翔平都締造了偉大的成就。（Getty Images）

總結大谷翔平今季成績表，他一共獲得12個獎項，最「新鮮熱辣」的是美聯社年度最佳男運動員。美聯社形容大谷「重新定義了棒球，吸引全球目光」、「棒球史學家和記錄人員都埋首於塵封多年的紀錄冊，回顧20世紀早期的棒球史，只為確定大谷翔平又破什麼紀錄」。

大谷翔平非常可愛。（Getty Images）

另外的11個第一，包括《棒球文摘》年度最佳球員獎、《棒球美國》年度最佳球員獎、《The Sporting News》年度最佳球員獎、MLB官方的主席歷史成就獎、球員票選的年度最佳球員獎與美聯傑出球員獎、銀棒獎、美聯年度MVP、以指定打擊身份入選年度最佳球隊一隊、以投手身分入選年度最佳球隊二隊、以及「年度傑出指定打擊獎」。