泳客注意！西貢區兩泳灘除夕掛紅旗　市民請勿落水游泳

撰文：顏銘輝
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游泳人士請注意：康樂及文化事務署今日（12月31日）上午10時39分宣布，由於大浪關係，西貢區的銀線灣泳灘及清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

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