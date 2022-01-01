元旦冬泳注意｜新一年勿樂極生悲　銀線灣清水灣二灘紅旗不宜下水

撰文：何偉畧
出版：更新：

游泳人士請注意：康文署今早（1月1日）宣布，由於大浪關係，西貢銀線灣及清水灣第二灣泳灘已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

游泳
康樂及文化事務署