棒球｜日本守護神重生記　失去後的堅持　為的就是那個她

2021，大概是關於「失去」的一年。

日本棒球選手山崎康晃在得到夢寐以求的東京奧運金牌後，他失去了一生摯愛的母親。

「千言萬語，如何說起……我要運用媽媽給我的，重新奪回『守護神』的位置。」

2022，我們要珍惜，然後相信，再去堅持。



山崎康晃（左）的爸爸在他小時候就與太太離異，山崎媽媽（右）獨力把康晃和康晃的姊姊麻美撫養成人。（Twitter：19Yasuaki）

那些年的東京都荒川區某條老街，幾乎每個晚上，都只有山崎康晃和年長兩歲的姊姊麻美相依為命，兩小姊弟吃好晚飯，做好功課，把碗碟和衣服洗乾淨，靜靜的等待媽媽回家。

來自菲律賓的山崎媽媽，白天到工廠上班，晚上還要到餐廳工作。在康晃就讀國小三年級時，她跟丈夫離異，她選擇母兼父職，親手將子女撫養成人。

儘管每天早出晚歸，帶着一身疲憊回家，但山崎媽媽從來不會在孩子面前顯露不快，反之，她必定每天一早起床準備便當，好讓小康晃上學，再到棒球場學打棒球。

山崎康晃去年夏天代表日本出戰東京奧運，勇奪男子棒球金牌。（Getty Images）

這些往事，一直記掛在日本棒球手山崎康晃心裏。當他2014年底在日職棒選秀會被橫濱DeNA灣星選上，2015年正式出道，他想，我的媽媽終於迎來好日子了——在山崎康晃的自傳《約束の力》，印有一封他小時候寫的信，當時他已寫道：「我要成為職業棒球選手，讓媽媽過好日子。」

但山崎康晃也不是沒令媽媽流過淚。高中時代，他曾經想過放棄棒球，媽媽聽了竟然傷心落淚，斥責兒子：「如果你放棄棒球，我就失去生存的意義了！」她更把兒子拉上計程車，再把一張5000日圓鈔票塞給司機，要求司機把兒子送到帝京高中練習，媽媽不忘鼓勵康晃：「你做得到的。」

山崎康晃一度想放棄棒球，媽媽卻要求他立即返回帝京高校訓練。（Twitter：19Yasuaki）

後來的故事，我們都知道，山崎康晃的確做到了。2015年3月31日，橫濱DeNA灣星對壘廣島鯉魚，山崎康晃在九局上以「守護神」身分登板，生涯首次救援成功，他把那個充滿紀念價值的棒球送給媽媽，說：「媽媽，謝謝你全心全意撫養我長大成人。」

此後，山崎康晃的棒球路一帆風順，單季錄得37次、連續9場及單月10次救援成功，皆是當時日職新人球季的紀錄；加上他的日菲混血臉孔和可愛笑容，迅即成為橫濱球迷寵兒。直至2020年，他突然大幅失準，首席「守護神」位置終於拱手讓予隊友三嶋一輝，他的防禦率由2019年的1.95，急劇惡化至2020年的5.64。

山崎媽媽（左）、山崎康晃（中）、山崎麻美（右），我們仨從此少了一人。（Twitter：19Yasuaki）

山崎康晃加盟橫濱DeNA灣星後，迅即成為球迷寵兒。（Twitter：19Yasuaki）

儘管經歷不濟的球季，但日本國家隊監督稻葉篤己沒有因此放棄山崎康晃，更在押後一年的東京奧運對外號「小魔神」的山崎投下信心一票，繼2019年世界12強賽後，再次召他入伍成為「侍日本」一員。

東京奧運棒球賽事正在橫濱DeNA的主場舉行，對山崎而言是主場中的主場。雖然因為疫情禁止觀眾入場，沒有平常每仗日職比賽都會因為山崎登板而響徹全場的Yasuaki Jump，但山崎沒有辜負稻葉監督、媽媽、姊姊和球迷的期望，最終與隊友一起踏上頒獎台最高級，成為奧運金牌戰將其中一員。

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山崎康晃（左）勇奪東京奧運金牌。旁為鈴木誠也。（Getty Images）

只是，沒想到，兩個月後，他永遠失去了一生的摯愛。山崎媽媽的死因沒有公布，但才51歲的她，在兒子投身日職後，只過了6年無憂無慮的生活，就這樣與兒女天人相隔。媽媽、麻美、康晃，我們仨，從此添上一道永遠無法彌補的缺口。

「媽媽給了我一副強壯的身體，我就只能這樣說……千言萬語，不知從何說起……我要運用媽媽給我的，重新奪回『守護神』的位置。」

事過境遷，山崎日前接受日本傳媒訪問，才終於第一次談及這個還未痊癒的傷疤。他說：「為了我最敬愛的媽媽，我也想嘗試挑戰一下MLB，但首要是捲土重來，先為球隊贏得日職央聯冠軍。」

2021是一個關於「失去」的年份，傷心、悲痛、憤恨之中，山崎康晃至少沒少了流露對媽媽的愛，他從來都愛得及時。2022年，讓我們帶着心中的愛，珍惜身邊人，相信自己、相信世界，再好好堅持。