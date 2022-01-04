體育熱話｜7萬座位球場苦尋結婚戒指　 關鍵一刻注定奇蹟必會發生

當你在狂歡完一場NFL，駕車回家途中發現婚戒不翼而飛，在車箱「打鑼咁搵」都毫無蹤影，然後你意識到該是剛才在球場不見了，而球場的座位是6.9萬……

奇蹟，就在這一刻發生。



今年46歲的戴維斯（Chad Davis）是NFL球隊田納西巨神（Tennessee Titans）的忠實擁躉，過去周日，他如常到巨神的主場觀看愛隊作賽，但賽後駕車回家途中，忽然覺得手指空空如也，「簡直要反胃」，戴維斯當刻心裏發毛，因為他把愛妻送給他的結婚戒指不見了！

睇完波，隻戒指呢？（Twitter：Chad Davis）

兩年前的情人節，他當時的女友Emily送他一張田納西巨神的季票，那是他從未擁有的東西，同年10月，兩人共諧連理，Emily更特地訂造了一隻刻有巨神隊徽的戒指，令戴維斯感動不已。所以，當他發現這隻定情信物不見了，他傷心萬分，尤其回家告訴妻子後，雖然Emily拋下一堆髒話，但全都是開玩笑的，而且說要立刻再訂造一隻送給戴維斯。

遺失婚戒，Emily雖然拋下一堆髒話，但她從沒責任丈夫。（Twitter：Chad Davis）

的確，與其奢望在6.9萬座位的球場大海撈針，再買一隻肯定更實際。但戴維斯的兒子心有不甘，他要求父親把這齣苦尋戒指的悲劇在Twitter發布，竟然引來巨神隊高層的注意，球隊馬上派員地毯式搜索，最終由球隊主席Burke Nihill發帖文：「好消息Chad，稍後會有職員聯絡你取回戒指。」帖文附有一張尋回戒指的相片。

由愛隊尋回最愛的人送給自己的最愛之物，戴維斯感動不已，說：「這絕對是值得支持的NFL球隊。巨神隊的球會、球迷都是最好的！我愛巨神隊！」

要在這樣的球場尋找一隻戒指……（Getty Images）