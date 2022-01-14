一人一句歌詞形容曼聯現況球迷踴躍留言　「輸咗波，試吓唔好忟」

曼聯近期遭負面消息纏繞，比賽表現欠佳，聯賽積分落後，被英媒指士氣低落，球員分為小圈子，多人有離心，領隊蘭歷克損威信。「香港曼00聯官方球迷會」今日在Facebook發帖，叫網民「一人一句歌詞，形容而家嘅曼聯」。曼聯球迷齊齊吐苦水，發帖3小時後已經有超過400個留言，其中最多人讚好的是改篇《跌嘢唔好搵》的歌詞。



最多人有共鳴的留言是惡搞歌詞，有網民改篇MC $oho & KidNey主唱的《跌嘢唔好搵》，留言：「失咗波，試吓唔好搵。輸咗波，試吓唔好忟。係咁輸，搞到個人好忟憎。唔好忟，不妨試吓早啲訓啦！」作為球迷，既然改變不到球隊的成績，就只能改變自己的心態，才能讓自己開懷。這段歌詞暫時吸引到超過170名網民讚好，獲得最多人認同。

容祖兒的《16號愛人》是另一首魔迷上榜歌，當中有人留言「我以前是冠軍」，反映曼聯過往的輝煌歷史，亦有人留言「一變四，四變十二，來到這禮拜更加諷刺」，相信是反映曼聯的聯賽排名，又或者是隊中不滿球員的人數。

蘭歷克（左二）上任後，曼聯戰績無大改善更屢傳更衣室士氣低迷。（資料圖片/Getty Images）

有人留言《超人的主題曲》入面的「東一腳，西一腳，給批鬥，抱著頭退後，十秒便失守（原詞為手）」，當然曼聯不是歌中的超人，而是被超人打敗的奴隸獸。跟住有人回應：「曼聯唯一的秘密，將曼迷重罰。」

其他上榜歌詞包括張天賦主唱《反對無效》的「外間很多反對我愛你的聲音」、鄭秀文主唱《為何又是這樣錯》的「為何重頭又是這樣過，又這樣錯，深夜裏我哭泣靜待清早」、麥浚龍主唱《耿耿於懷》的「難道沒練習太耐，感覺都追不回來」，有的反映曼聯現況，有的就表達出球迷的愛與失望。