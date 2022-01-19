康文署繼續關閉大部分康樂體育設施　公園戶外緩跑徑維持開放

因應疫情最新情況，政府已宣布延長收緊社交距離措施至2月3日（年初三）。康樂及文化事務署（康文署）今日（19日）宣布，會繼續現時暫停開放轄下大部分的康樂和文化場地/設施及取消期間所有的康樂、體育及文化活動的安排。



以下的戶外康樂場地及設施將繼續暫停開放，包括網球場、草地滾球場、運動場、牛池灣公園射箭場、石澳障礙高爾夫球場、屯門康樂體育中心、硬地／沙地／草地球場、門球場、乒乓球枱、極限運動場、滾軸溜冰場、滾軸曲棍球場、滑板場、戶外健身設施、模型車場、模型船池、單車設施（單車通道除外）、戶外兒童遊樂設施（包括兒童三輪車徑、戶外兒童遊樂場及交通安全城）、卵石徑、棋枱、露天劇場、公眾游泳池、水上活動中心、燒烤場、度假營和貝澳營地。原定在冬季開放的刊憲泳灘繼續暫停救生員服務，包括深水灣泳灘、清水灣第二灣泳灘、銀線灣泳灘和黃金泳灘。

所有室內體育設施包括體育館、壁球中心、羽毛球中心等亦會繼續關閉。

康文署轄下公園的靜態康樂設施（如大草坪及公園座椅等），以及公園的戶外緩跑徑仍會繼續維持開放。

露天劇場及免費康體場地作非指定用途活動／銷售活動的預訂申請，以及交通安全城的學校或團體申請會繼續暫停，直至另行通告。

免費陸上康體設施的後補免費用場（即「執雞」）安排將由1月20日起暫停處理，直至另行通告。

因場地關閉而引致的退款安排，租用人可填妥退款申請表，連同用場許可證正本遞交到康文署各分區康樂事務辦事處的櫃枱或郵寄到各相關康樂場地。退款申請表格可在該署網頁下載。因應新冠肺炎疫情而暫停開放轄下收費設施，以致收到的退款申請會驟增，康文署會採取措施盡快處理這些申請，但有關工作需時較長，請市民耐心等候。