澳網｜基捷高娃決勝盤前去廁所8分鐘　向裁判解釋說出奇怪原因

昨日的澳網女單第3圈，4號種子的捷克球手基捷高娃（Barbora Krejcikova）以盤數2：1反勝奧絲達賓高（Jelena Ostapenko）晉級。基捷高娃打完第二盤後入廁所8分鐘，引起爭議。她向裁判解釋頸鏈斷了，她要撿拾起來。



「洗手間暫停」成為不少球手的戰術手段，情況愈來愈普遍，其中男單球手施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）常以「洗手間暫停」拖延時間最受關注。ATP在去年11月修例，明文規定盤與盤之間的「洗手間暫停」最多3分鐘，若果加上換衫時間，球手最多可以離場5分鐘；但WTA就未有更新規定，僅表示球手「洗手間暫停」的時間要合理。

【基捷高娃2：1反勝奧絲達賓高】

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在周五的女單第3圈，26歲的基捷高娃面拉脫維亞球手奧絲達賓高，首盤輸2：6，但她在第二盤以6：4追平。在決勝盤之前，她要求「洗手間暫停」，入了廁所8分鐘才出來。

How dare they give Krejcikova a time violation, she broke her necklace!!! pic.twitter.com/ocfZllFshK — Ryan (@Some1NamedRyan) January 21, 2022

基捷高娃從廁所出來後向裁判解釋：「你知道原因嗎？因為我斷了頸鏈，要撿拾回來，所以我超時違例？接下來怎樣？」裁判警告了基捷高娃，沒有作出實質處罰。網球評述員Chanda Rubin不接受基捷高娃的解釋，認為頸鏈爛了不是去廁所8分鐘的合理理由。最後，基捷高娃在決勝盤贏6：4，以盤數2：1反勝奧絲達賓高晉級。