虎年行山｜香港「虎」山大集合　老虎頭景色最正　有座1個鐘行完

虎年來到，在農曆新年假期，不如一起行山，登「虎」山行大運！在香港有不少以虎來命名的山峰及地名，數性價比最高兼最簡單的，肯定是大澳的虎山。如果嫌大澳太遠，可以選擇港島西的龍虎山；若果想增添一點難度，愉景灣後的老虎頭也是個不錯的選擇。

若果想行冷門一點的「虎」山，香港有兩座白虎山，景色截然不同，一座位於邊境，可遠眺深圳，另一座位於西貢，可欣賞海岸美景。山峰以外，屯門有條虎地郊遊徑，可順道串遊藍地水塘、行者池及彩虹欄杆等景點。



大澳的虎山高75米，山路簡單，山脊上有欄杆石路，可望港珠澳大橋景色，是個性價比十足的郊遊地點，但此山不屬於北大嶼郊野公園。（旅發局網站）

最親民之選：虎山

虎山位於大澳，只有75米高，瀕臨海邊，風景開揚，向北眺港珠澳大橋，往南望大澳海灣。石砌山徑配搭紅色欄杆，修築在虎山山脊之上，本身也是一道風景。如果打算入大澳郊遊的朋友，不妨將虎山列為其中一個景點。

沿大澳的石仔埗街走，由少林武術文化中心後的行山徑登山，很快便行抵山脊，沿徑便至山頂。欣賞完風景後，可以沿路折返，一個小時內來回，十分方便。如果有行山經驗的朋友，可以選擇虎山東脊那邊上落，那段路以沙泥碎石為主，不宜合家歡郊遊。

龍虎山山頂有涼亭。（顏銘輝攝）

最近市區之選：龍虎山

龍虎山位於港島西，有253米高。龍虎山在郊野公園範圍內，既是香港大學的後山，也是不少西環街坊的晨運地。龍虎山的出入口鄰近市區，可以由港大港鐵站出發，經港大起步登山。

港島行山路線｜香港大學經龍虎山上山頂 多樹蔭又多消暑位

最大眾化的路線是沿克頓道上山，路經一塊維多利亞城界石，再登上龍虎山山頂的涼亭。離開龍虎山頂，可以繼續回到克頓道往上行，至松林廢堡，跟住可以行上盧吉道及山頂廣場，2至3小時內行完。龍虎山內還有不少景點，例如暫時閉館的龍虎山環境教育中心、碧珊徑、龍虎石澗、中草藥園。

從老虎頭俯瞰愉景灣的景色。（顏銘輝攝）

最高之選：老虎頭

老虎頭位於大嶼山愉景灣後，高465米，是香港最高的「虎山」，景色遼闊，登頂後，朝北望去，機場、屯門、青龍頭一帶盡收眼底，而吸引的風景還是東面，視野由愉景灣延伸出去，直望維多利亞港兩岸。

由愉景灣寶峰起步，經屋苑興建的梯級，登上眺望台，之後離開馬路，朝老虎頭的石崖行上去，沿路頗斜，路面多浮沙碎石，有幾分蚺蛇尖的感覺。登山的路吃力又有難度，適合具經驗的行山人士。登頂後，可沿老虎頭郊遊徑徐徐下山，接香港奧運徑到梅窩，全程建議預算至少4小時。

冷門之選：西貢白虎山

西貢白虎山位於白腊，高156米，算是較少人前往的「虎山」。通常行山人士會搭的士入萬宜水庫，在白腊下車後沿徑落到白腊村，之後往東丫方向行，中途轉行小徑，前往白虎山。白虎山面朝鎖匙門及伙頭墳洲，有人甚至會繼續行到企頭頂。離開白虎山的方法，除了沿途折返外，還可以落東丫，之後行往北丫，再行上萬宜路走。

白虎山雖然位於郊野公園範圍，但沒有政府修築及管理的山徑前往，欠缺指示，而且較少人行，路徑較密及崎嶇。故此，西貢白虎山只適合富遠足經驗人士。

在北區的白虎山上，最值得留意的是以前警察興建的麥景陶碉堡。在新界北共有7座麥景陶碉堡，它們是觀察哨站，守衛邊境，阻截非法入境者。白虎山的麥景陶碉堡現為二級歷史建築。（顏銘輝攝）

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偏僻之選：北區白虎山

北區白虎山位於白園圍，非常接近香港與深圳的邊境。這座白虎山高度不足100米，山上有以前警方為防偷渡客而建的麥景陶碉堡，也有一些荒廢的日軍碉堡。從白虎山上，可以清楚見到蓮塘口岸，感受深圳的繁華與打鼓嶺的恬靜。

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如果要前往北區白虎山，可以由上水乘搭59K小巴，在蓮麻坑路中途下車，沿馬路的支路上山，至馬路盡頭，已見一座荒廢的碉堡，跟住再沿小徑登頂。這座白虎山適合喜歡尋幽探秘及看軍事遺蹟的朋友。

其他「虎山」：老虎騎石、老虎石頂、老虎山、虎頭沙

老虎騎石位於西貢白沙澳附近，高275米，有些行山人士會從海下路起步，途經老虎騎石登石屋山。老虎石頂就位於新界東北荔枝窩後，高220米，甚少遊人會上去。老虎山位於港島赤柱，在孖崗山的東邊，高293米，通常遊人會行衛徑過孖崗山，較少人涉足長連山、老虎山。虎頭沙位於船灣淡水湖旁，高110米，沒有人會故意去行虎頭沙，但行船灣淡水湖郊遊徑時一定會路經，很多時經過了也沒有為意。

獅子山以前叫做「虎頭山」。（顏銘輝攝）

獅子山曾經也是「虎」山

高495米的獅子山可說是香港最著名的山峰，曾經也是一座「虎」。在清代嘉慶年間編撰的《新安縣志》〈山水略．虎頭山〉寫有「虎頭山在官富九龍寨之北，亦名獺子頭，怪石嵯峨，壁立插天……」當中所指的虎頭山，就是如今的獅子山。英國政府「租借」新界後，測繪人員認為它外表似獅子，訂名為Lion Rock，中文就叫獅子山。登獅子山的方法有很多，如果由九龍出發，可以從天馬苑後的獅子山公園起步，拾級上到九龍坳，跟住再沿小徑到獅子頭。

虎地郊遊徑位於屯門。（顏銘輝攝）

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大西北之選：虎地郊遊徑

山峰以外，不少香港郊野地名都有「虎」山，例如屯門的虎地及虎地郊遊徑，都幾適合一家人郊遊。除了跟住全條郊遊徑行之外，還可以串連屯門徑及麥理浩徑行。舉例說，可以由屯門市中心的杯渡路經麥徑上山，之後接屯門徑，看看打卡勝地「彩虹欄杆」，行到若夢園後上山，接虎山郊遊徑，經小路落到老虎坑的行者池，最後出藍地水塘落山，預計行3至4小時。

虎蹤徑位於大城石澗的林谷中，路面由石所砌，兩旁多樹蔭。（顏銘輝攝）

寧靜人少之選：虎蹤徑

在城門水塘有條虎蹤徑，較少人留意。虎蹤徑畔大城石澗而上，綠樹成蔭，路徑明顯，由石塊鋪砌，緩緩而上，穿梭荒廢村落。通常行虎蹤徑的朋友，會由城門6號郊遊地點的公廁旁接小徑，先訪龍泉谷，及後折回虎蹤徑。虎蹤徑上山算是平緩，至肥佬麥橫跨大城石澗上游，經過南房肚後，可往鉛礦坳方向行，跟住可以選擇經衛徑落大埔碗窰。整條路長約10公里，宜預算5小時。

起步上華山前，可先去虎地坳公廁。（周立賢攝）

熱門路線也有「虎」：華山

上水有條華山軍路，頗有名氣，其實這條路線也有「虎」的元素，因為起點叫虎地坳。如果你由上水搭73K巴士去行華山，落車的站頭正是虎地坳。華山軍途組、杉山、華山、犀牛望石等，最後落到坪輋，全程預算約2小時。華山軍路全程馬路，但部分路段都幾斜，對小朋友及老人家會有點吃力。

位於大棠的中白虎坳，又名伯公坳。（顏銘輝攝）

熱門路線也有「虎」：大棠

在大棠一帶有東、中、西白虎坳，每個山坳都有一座古廟。在康文署的行山樂網站中，有條路線叫「大欖白虎訪三廟」，由黃泥墩村起步，上黃泥墩水塘，之後接麥理浩徑第10段，中途可以選擇到千島湖清景台望一望。續走麥徑，便會途經西白虎坳及中虎坳，後者又稱伯公坳。跟住行元荃古道往南坑排方向，途中又會經過東白虎坳。這條路線長約10公里，預計要行5小時。

上望虎吼石河，全是碎石。（資料圖片）

高手區：虎吼石河

狗牙嶺險，而當中的虎吼石河，更是其中一條最險的路線。虎吼石河位於中狗牙坑上游，就在中狗牙與東狗牙兩脊間的狹谷內，全是鬆散的大石，每步也可能踏不穩，甚至會將腳下的大石踩下去，發生「轟隆轟隆」的落石聲。行虎吼石河需要大量攀爬，經驗、技術及體能缺一不可，請勿胡亂嘗試。

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