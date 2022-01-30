劍擊｜花劍港隊戰法國本地賽寓賽於操　張家朗8強止步

香港花劍代表隊本周末原定出戰都靈大獎賽，惟賽事延期之下，轉而出戰法國本地賽事「上塞納國際挑戰賽（Challenge International des Hauts de Seine 2022）」寓賽於操。



花劍隊今周原定出戰都靈大獎賽，惟賽事未能如期舉行，遂法國本地賽上塞納國際挑戰賽，寓賽於操。

由於參賽的多為法國本地劍手，世界排名分列第2及第8的張家朗和蔡俊彥成為1號及2號種子，張小倫則是10號種子；陳建雄、梁千雨、招文韜、蔣翱駿、蔡孝銳、楊子加和崔浩然則由資格賽打起，並打入正賽。

參加賽事的外地劍手不算多，賽事攝影師亦特別捕捉東奧金牌得主張家朗（左一）和教練Gregory（右）的身影。（Facebook BLR92）

楊子加、張家朗、蔡俊彥和崔浩然均順利打入32強，當中走得最遠的是張家朗，最終打入8強，惟敗予日本劍手松山恭助出局。崔浩然則打入16強，14：15僅負Tyvan Bibard止步。

昨日於資格賽128強「派蛋」的楊子加，今日由64強開始作賽，先以15：10挫法國的Carlos Dan Lopez Sol，32強8：15敗予Maximilien Chastanet，無緣晉級；蔡俊彥亦在32強止步，8：15負予Alexandre Ediri。

崔浩然在16強止步。（Facebook BLR92）

另外多名港將在64強出局，張小倫負予Mandiogou Noe Robin，招文韜以7：15不敵法國劍手Maximilien Chastanet，蔣翱駿亦以14：15僅負予Aymeric Mourrain，梁千雨14：15僅負Eliot Changnon，蔡孝銳8：15不敵日本劍手飯村一輝；陳建雄則在128強10：15敗予Jean Charle Besnault出局。

香港女子花劍隊亦有參賽。（BLR92 Facebook）

女子隊方面，鄭曉為、張楚瑩、關渝澄、符珈嘉4人全部打入正賽，並由分組賽出線。張楚瑩打入16強，終以12：15不敵在32強擊敗符珈嘉的Solene Butruille；鄭曉為則在32強不敵Eva Lacheray出局，關渝澄在同一階段7：14敗予竹澤恭子。