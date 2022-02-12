北京冬奧｜瑞典速滑雙金王愛恨交纏　當兵跑山有成回冰場變身

北京冬奧速度滑冰項目先舉行中、長距離項目，不論男或女都成為荷蘭的天下。瑞典速滑好手雲達普打破壟斷，繼男子5000米後，昨晚10000米再下一城，更破世界紀錄。

上屆冬奧僅得一個14名，今屆揚威冰上。雲達普4年間大幅進步良多，秘訣是暫別冰場，按自己步伐鍛煉身心，包括當兵。他賽後坦言不肯定會否在4年後衛冕。第3次宣稱不參加奧運，符合他對速度滑冰的愛與恨。



25歲的雲達普（Nils Van Der Poel）在冬奧前已是速度滑冰5000米及10000米世界紀錄保持者，繼上周日（6日）奪得5000米金牌後，昨晚再次擊敗荷蘭勁敵羅斯特（Patrick Roest），並以12分30.74秒打破自己保持的世界紀錄逾兩秒。

雲達普對速度滑冰又愛又恨，在賽後訪問可見一斑。他坦言不肯定會否在2026年米蘭冬奧衛冕，正如4年前平昌冬奧及今屆北京冬奧前。

雲達普成為雙金王，卻不諱言未知下屆會否衛冕。（Getty Images）

4年前平昌冬奧，雲達普在5000米僅得14名。他接着選擇離開冰場，投入瑞典陸軍服兵役一年，作為訓練方法之一，「我當兵1年，完成20次超馬，跳傘千次。我還經常練滑雪板，越野滑雪，踏單車踏遊遍瑞典」。這段時間，訓練管理自己包辦，有需要才與教練通電話。

雲達普在10000米刷新自己的世界紀錄。（Getty Images）

不在冰場溜冰，訓練一樣刻苦。雲達普為速滑而暫時遠離速滑，重返冰場漸漸見效，2021年先後打破5000米及10000米世界紀錄。與速滑愛恨交纏，雲達普說起這段關係，像情侶也像冤家：「當你是專業運動員，從事速度滑冰如此『惡鯁』的運動，要找個方法令它『冇咁惡鯁』。如果你找到方法賄賂自己，願意訓練多一點，或許可以贏奧運。」

雲達普在上屆成績一般，接下來暫別冰場，去當兵一年。（INSTAGRAM）

雲達普賽前成為奪標大熱，賽前卻經歷喪母之痛，一度想過不出賽。不過，想起因癌辭世的母親生前擔任教會執事，扶助弱勢，他認為要報答母親，「有人需要我表現出最佳水準。我的母親給我所需」。於是，雲達普打破荷蘭的壟斷，從14變第一。

雲達普（中）兩挫荷蘭的羅斯特（左）奪得金牌。（Getty Images）

4年後，雲達普29歲，亦是運動員生涯成熟期。不過，他坦言無法保證回來衛冕，「對於未來，我無想法。速度滑冰不是關於捱苦，而是如何抵受苦楚時過得輕鬆一點」。