乒乓．新加坡大滿貫｜莊智淵孤星不流淚　40歲仍靠韌勁馳騁賽場

昨日WTT新加坡大滿貫賽，莊智淵在男單首圈打足5局，以3：2力退德國的費歷斯（Ruwen Filus）。看似平淡的賽果，卻盛載着一個關於「孤獨」的故事。這個故事，莊智淵寫了三十年。



莊智淵有個外號叫「孤星」，緣於他年輕時獨自到歐洲職業聯賽闖蕩，沒有教練、沒有親人，卻練就一身好技術。歐洲媒體和球迷都這樣稱呼他，他卻淡然，「孤獨給我一股力量。看到別人有伴，我覺得一個人更要把事情做好」。早在10歲的時候，莊智淵已被同是乒乓球手的媽媽李貴美送到中國練兵，後來從市體校、省隊拚上去，終於躋身中國國家二隊訓練，大冷天在教練家中打地鋪，練球練到腳掌出血，他也不吭一聲。

莊智淵年屆40歲，依然逐鹿賽場。（Getty Images）

莊智淵在2003年登上世界排名第3，與德國的波爾和中國的王皓並列乒壇「三虎」之前，就被中國視為勁敵。後來中國不再讓他留守訓練，他於1999年轉戰德國職業聯賽。遠在歐洲，莊智淵依舊形單隻影，日常生活甚至連消遣都沒有，比賽以外的時間，他只會不斷翻看錄像，鑽研技術，唯獨輸掉不該輸的比賽，莊智淵會忍不住打長途電話給媽媽，訴說為何輸掉比賽。

莊智淵有着「孤星」的稱號，多年來他一直獨來獨往。（Getty Images）

一股倔強勁兒從小培養，這大概解釋了為何莊智淵到了40歲的今天，依然披甲馳騁，甚至獨步台灣乒壇二十年，直到近年才被小將林昀儒取代「一哥」地位。去年東京奧運，莊智淵第5次踏足五環舞台，他在男單比賽中沒有教練隨行，身後座席空空如也，每次暫停都只有他一個唸唸有詞，抹掉汗水就再次步出球場，更令人敬佩與動容。

他說過：「那個位置我特別留給母親，從我開始打球，就是她栽培我。2004年我第一次參加奧運，就是她坐在場邊，這是我最後一次打奧運，我希望有始有終，也算是對母親的尊重。」

結果，莊智淵16強止步，值得一提是他在32強以局數4：1擊敗香港球手黃鎮廷晉級。

莊智淵雄霸台灣乒壇多年，他曾與福原愛前夫江宏傑（右）合作雙打。（Getty Images）

縱然長江後浪推前浪之際，莊智淵仍然奮戰，甚至冀盼重返世界前十，為後輩樹立良好榜樣。昨天WTT新加坡大滿貫賽，他面對德國削球手費歷斯，先以11：7和11：4領先局數2：0，雖然之後被扳平2：2，但莊智淵還是打得耐心，再以11：8贏出決勝局，將與韓國球手安宰賢爭入16強。