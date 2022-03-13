羽毛球‧德國賽｜安賽龍4強出局　印度神奇小子驚天逆轉奧運金牌

德國羽毛球公開賽由首圈開始一直爆冷，名將相繼被擯出局，連東京奧運金牌安賽龍也「難逃一劫」。

他於男單4強打足81分鐘，即使決勝局領先15：8處於大好形勢，最終卻被印度神奇小子辛勒施亞（Lakshya Sen）逆轉。



在全英賽下周展開前，今周先上演德國公開賽，沒想到頻頻出現意外賽果。男單的桃田賢斗、真廷、基斯迪、駱建佑，女單的戴資穎、仙杜、山口茜，相繼下馬，來到男單4強，就連世界排名第一的丹麥球手安賽龍也爆冷落敗。

他就是逆轉安賽龍的印度小將辛勒施亞。（IG：senlakshya）

面對20歲印度球手辛勒施亞，安賽龍首局以13：21先失；次局他重拾節奏輕勝21：12。到了決勝局，安賽龍戰至8：6後就一直領先，甚至處於15：8的大好形勢；但戰況在關鍵的局尾開始逆轉，辛勒施亞追至18：18、19：19，甚至反超前20：19。儘管安賽龍沉着應戰扳平20：20進入「刁時」，但最終獲勝的是辛勒施亞，全場打足81分鐘，反勝21：13、12：21及22：20。

德國羽毛球公開賽頻頻爆冷，連安賽龍也意外下馬。圖為他在東京奧運奪冠的激動一刻。（Getty Images）

辛勒施亞雖說是爆冷，但他本身也是青奧一金一銀和世青銅牌得主，現世界排名12。今次德國公開賽，他亦曾在次圈淘汰4號種子、印尼的真廷。

他將與泰國球手維迪沙尼（Kunlavut VITIDSARN）爭奪男單冠軍。後者也是爆冷殺入決賽，他於次圈力克印尼的基斯迪，4強再挫5號種子、馬來西亞球手李梓嘉。