F1巴林站︱法拉利包辦冠亞紅牛災難　周冠宇獲中國車手史上第1分

F1今季大改制下，巴林站的揭幕戰果然無令車迷失望，上屆冠軍紅牛車手韋斯達賓，與法拉利車手陸克萊連續多圈多次互相爬頭精彩較量。可惜尾段兩架紅牛先後壞車退賽，造就陸克萊與辛斯兩位法拉利車手包辦冠亞軍，兩架平治緊隨其後，咸美頓第三，羅素第四。

法拉利引擎幫助下，哈斯和Alfa Romeo戰車同樣報捷，最大驚喜是首戰F1的中國車手周冠宇，繼周六排位賽後再有好表現，以第十位完賽，取得生涯第1分。



陸克萊與韋斯達賓鬥得燦爛，想不到結局不似預期。（Getty Images）

比賽由一開始，排一、二位出賽的陸克萊與韋斯達賓已在交鋒，辛斯與佩雷斯在後面惡鬥。戰至第10圈陸克萊一度拉開3秒，韋少在第14圈換胎，至第17圈首個高潮出現，Ｍax借DRS縮窄差距，繼而超越陸克萊，後者旋即又以DRS搶回頭位。之後同一畫面在第18、19圈再次出現，鬥得燦爛。

法拉利始終在引擎上佔有優勢，二人再次拉開距離，戰至46圈，陸克萊領先超過4秒。不少車隊在比賽中遇上各項問題，車手不斷在無線電投訴戰車大小問題，比賽後段戲劇性發展連番出現。

加斯利在比賽最後11圈因戰車着火退賽。（Twitter）

今站排第10位出賽的艾法托利車手加斯利（Pierre Gasly），原本一路進展順利，第46圈卻因戰車突然過熱着火，被迫退賽，當時他排在第9位。

大會啟動虛擬安全車後，再出動真正的安全車，比賽在第51圈回復正常，在此之前，今仗多次投訴戰車的韋斯達賓，高聲大叫軚盤在轉角及直路均愈來愈沉重，陸克萊繼續領放，韋少的對手換成辛斯。之後Max在無線電問車隊：「電池發生什麼事？」車隊答他：「電池無事。」他堅持：「不，它不是。」車隊再說：「那不是跟電池有關，我們無計可施。」

紅牛車手佩雷斯戰至最後一圈才壞車，他的背影十分落寞。（Getty Images）

戰至最後兩圈，韋斯達賓突然回到維修站退出賽事，不久紅牛另一車手佩雷斯也說「戰車失去動力」。此時一度看似無望踏上頒獎台的平治車手咸美頓，趁機亦步亦趨。正當佩雷斯看似可在終點前守住三甲，他在最後一圈第一個彎位打轉，同告壞車退賽。

排位賽表現不俗的紅牛，戰車問題不少，穩定性明顯不足，韋斯達賓的衛冕之路，新賽季第一站便遇上大災難。

陸克萊在巴林站旗開得勝，雙手握拳慶祝。（Getty Images）

7屆冠軍咸美頓終以9.6秒差距，得到第三，排位賽只得第九的平治另一車手羅素，以第四位完成。採用法拉利引擎的哈斯和Alfa Romeo車隊均成績不俗，取代俄羅斯車手馬薩賓的哈斯車手麥拿臣，驚喜得第五。起步失手墮後的保達斯，追回至第六。

賽後咸美頓祝賀陸克萊。（Getty Images）

中國史上首位出戰F1正賽的車手周冠宇，在F1處子戰已能夠以第十位完賽，獲得他個人和中國車手歷來第一分。

他今仗一大亮點，在第12圈出現。當時咸美頓剛換上白邊輪胎（硬胎），駛出維修站後戰車突然失控擺了一下，周冠宇立即趁機爬頭越過這位7屆冠軍，令對方立即向車隊咆哮：「這輪胎完全沒有抓地能力！」

中國車手周冠宇初戰F1，演出帶來驚喜。（美聯社）

平治戰車始終具有性能優勢，咸美頓站穩陣腳後，旋即超越周冠宇。即使如此，能在首次落場已逼得咸美頓出現狼狽狀況，還是出乎意料之外。「車神之子」米克舒密加僅僅錯過得分機會，得到第11名。

F1 巴林站前10位：

1. 陸克萊（法拉利）

2. 辛斯（法拉利）+5.5秒

3. 咸美頓（平治）+9.6秒

4. 羅素（平治）+11.2秒

5. 麥拿臣（哈斯）+14.7秒

6. 保達斯（Alfa Romeo）+16.1秒

7. 奧干（Alpine）+19.4秒

8. 角田裕毅（艾法托利）+20.3秒

9. 阿朗素（Alpine）＋22.3秒

10. 周冠宇（Alfa Romeo）+22.3秒

