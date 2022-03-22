切陽什姐等待10年由銅變金　中國遞補包攬倫敦奧運女子競步三甲

俄羅斯選手娜舒曼洛娃（Elena Lashmanova）服用禁藥，被褫奪2012年倫敦奧運的20公里女子競步金牌，這意味住中國選手切陽什姐將遞補獲金牌，與隊友劉虹及呂秀芝包攬三甲。切陽什姐在微博表示，得知消息後既開心又難過，因為她沒有感受過冠軍的樣子。



國際田聯的田徑誠信委員會宣布，娜舒曼洛娃服用禁藥，違反了國際田聯的反禁藥守則，被罰由2021年3月9日起停賽兩年，取消她在2012年2月18日至2014年1月3日的所有比賽成績。委員會的聲明續指，娜舒曼洛娃已經接受了裁決。

娜舒曼洛娃在2013年贏得世錦賽金牌，如今被取消成績，金牌不保。（Getty Images）

娜舒曼洛娃在2012年造出破世界紀錄的1小時25分02秒，贏得倫敦奧運的20公里女子競步金牌；接着，她在2013年世錦賽再摘金。如今，她會被褫奪這兩面金牌。

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在倫敦奧運，娜舒曼洛娃與隊友簡妮絲堅娜（Olga Kaniskina）包攬金、銀牌，中國的切陽什姐得銅牌。在2016年，簡妮絲堅娜因服用禁藥，被褫奪銀牌，切陽什姐及劉虹遞補上去，分別得銀、銅牌。現在，娜舒曼洛娃被褫奪奧運金牌，這代表切陽什姐及劉虹再上一位，前者獲得金牌，後者得銀，原來跑第5名的呂秀芝獲得銅牌。換言之，原本這個項目由俄國包辦金、銀變成了中國選手包攬三甲。

切陽什姐遞補獲得2012年的奧運金牌。（Getty Images）

31歲的藏族選手切陽什姐，得悉自己獲得這面遲來10年的金牌後，在社交網站上撰文。她寫：「足足過去了十年，已這樣的方式迎來了我的奧運冠軍，得知消息後即開心又難過。開心的是我能成為自己心中的冠軍，開心我可以擁有奧運金牌，雖然很多事情已經過去了，也不會擁有，但我有證明自己的獎牌。」

「難過是我沒有感受過冠軍的樣子，沒有得到奧運冠軍的光環，雖然光環是一時的，但那一刻的光環我想擁有，沒有得到或許能得到的自身價值，但過去已經過去，要想得到的依然在努力。」

切陽什姐成為中國首位贏得奧運金牌的藏族運動員。（微博）

「如今十年過去了，到了一切都看淡的年齡，明天開始依然又是『新的開始，零的起點』，感謝大家對我這麼多年的支持和祝福，願你我都健康，平安，快樂。札西德勒。」