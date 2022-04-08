英超｜曼城迎利物浦爭冠激鬥　兩軍攻力強勁勢演入球大戰

英超本周日（10日）上演榜首大戰，由「藍月亮」曼城主場迎戰「紅軍」利物浦。雙方雖然在下周中仍有歐聯8強次回合後顧，但為了爭奪本屆英超冠軍，今場「天王山」之戰雙方必定使出渾身解數壓倒對手，從對賽往績數據來看，今場又會是一場入球大戰。（球賽編號：星期日55，4月10日晚上11時30分開賽，有線611及621台直播）



主場曼城剛在周三深夜歐聯8強首回合，主場以1：0擊敗艱難擊敗擺出5-5-0鐵桶陣的馬德里體育會。客軍利物浦今仗則是連續第二場作客比賽，他們在周二深夜作客賓菲加以3：1輕取對手。至於聯賽方面，兩軍上仗均以2：0分別擊敗般尼和屈福特。

現時曼城在聯賽榜以30戰得73分排榜首，利物浦則以1分之差緊隨其後，由於第三位車路士已落後紅軍13分，故今仗名副其實是今屆英超冠軍決戰，勝出那一方都極有機會取得今屆冠軍。

奇雲迪布尼近期入球頻，是曼城取分之匙。（Getty Images）

「藍月」主帥哥迪奧拿直言球隊現時1分也不能失，「餘下8場比賽，共有24分。我們已經說過，每場比賽也會感到壓力，如果一輸便會無機會，就是這麼簡單。」他績指，「希望利物浦對我們時會落敗，但此仗以外我不認為他們會失分」，哥迪奧拿說，「我們必須感到這份壓力並處理它，以往我們做得到，否則我們不會是冠軍。」

論雙方對賽往績，曼城稍稍佔優。兩軍過去5次英超對碰，曼城取得2勝2和佳績，今仗又在主場出戰，必定像上仗歐聯一樣，掌握控球權主動進攻，務求盡快入球壓過利物浦，同時亦要爭取時間休息備戰下周中歐聯作客比賽。

曼城周中歐聯被馬體會消極抵抗僅入1球，相信今仗回師聯賽遇上利物浦，又是另一番光景。（Getty Images）

不過客軍利物浦當然不會像馬體會般窩囊一心求守和，因為和波亦對爭標沒有幫助，等於向曼城舉手投降。事實上，紅軍踢法多迫搶又擅突擊，邊路球員如阿歷山大阿諾特、安德魯羅拔臣、穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼和路爾斯戴亞斯均跑得攻得，肯定是曼城後防心腹大患。

紅軍領隊高普稱，要保持爭標機會，利物浦便要贏得自己的比賽，「下一仗是關鍵一場，我們無法逃避」，又聲言：「我們一吋也不能退讓（we can't give an inch）」。

首循環兩軍對賽儼如高手過招，最終打成2：2平手。（Getty Images）

翻查數據，兩軍過往10次對賽，有7次都出現入球至少有3球，加上戰情都要雙方逼住進攻，相信今仗踢來定必大開大合，入球數目可觀。正如首循環兩軍對賽時，亦是一場高手過招打成2：2平手，今仗相信又是另一場入球盛宴。