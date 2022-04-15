下城門水塘鐵網陣封鎖落塘路徑　攝錄監察系統阻嚇打卡遊人｜行山

下城門水塘「乾塘」導致塘底龜裂，近期吸引不少行山人士冒險打卡，上周末更有人失足墮坡身亡。警方及水務署本周封路，以鐵網封閉多個通往水塘底的路口。記者在復活節長假期前的周四（14日）到訪，發現至少3處位置圍上鐵網，更有一處標示安裝了攝錄監察系統，阻嚇行山人士犯險。



底部龜裂的下城門水塘。（顏銘輝攝）

【馬路盡頭位置，往水塘的斜坡小徑路口，架設了鐵網】

記者周四沿下城門水塘南岸的馬路行，發現3處有可能落到水塘底的山徑已被嚴密封鎖，包括馬路盡頭的陡峭小徑、中段澗位以及初段的水泥路。在這3個位置，當局採取雙重封鎖，先有一層鐵網，再加一層顏色奪目的橙色網，上面還掛了水務署的警告字句，指「水務設施，未經許可，不得擅進」。昨日下午有少量遊人到訪，皆只能望網輕嘆，找不到方法落去，沿馬路折回水壩。

下城門水塘近日成為行山打卡的熱點。（顏銘輝攝）

【中段澗位亦被鐵網封閉】

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守衛最嚴密的是馬路初段，接近沙田郊野徑入口位置的一段，鐵網陣長逾數十米，以阻止行山人士跨欄爆林落下面的水泥路。在這一段鐵欄上，當局還掛了橙色的告示，上面寫住「為保障水務設施安全，此處已安裝攝錄監察系統」。記者見到有數名工人趕工，為鐵網陣再加上橙色的圍網。

未封路前，有人會行相中的水泥路落塘底。（顏銘輝攝）

【馬路初段的鐵網陣最長】

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