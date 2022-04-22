傳奇拳王泰臣搭飛機打人　後座乘客額頭受傷　發言人解釋衝動原因

美國傳媒《TMZ Sports》的片段透露，55歲的傳奇拳王泰臣（Mike Tyson）在飛機上打人，攻擊一名坐在他身後的乘客，該名乘客事後額頭受傷。三藩市警方表示，在當地時間周四晚曾派員到機場調查一宗飛機上的肢體衝突，儘管警方沒有透露相關人士的身份，但指網上流傳的片段可能拍低了事發經過。



從網上流傳的片段見到，55歲的泰臣從座位站起來，面向後座，彎着腰，連續向後座乘客出拳。該名乘客那時坐在座位上，用雙手試圖抵擋泰臣的攻擊，過程維持了數秒。

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亦有片段影到，該名被打的乘客，曾經不斷地在泰臣身後說話，他更試過站起來，將頭伸到前座泰臣的頭上，口中唸唸有詞，還做出一些手勢。

有片段影到，該名乘客被打前，曾不斷在泰臣身後唸唸有詞。（網上片段截圖）

該名乘客被打後，側額有明顯傷痕，其上衣肩膀的位置亦被扯爛。

被打的乘客額頭受傷。（Twitter）

三藩市警方證實，在當地時間周四晚上10時6分，派員到三藩市國際機場跟進一宗在飛機上發生的肢體衝突，兩名涉案人士一度被捕，隨後獲得釋放，其中一人需要接受治療，沒有生命危險。警方拒絕透露涉案人士身分。經過初步調查後，警方注意到網上流傳的片段，可能影到事發經過。

傳奇拳王泰臣被影到在飛機上打其他乘客。（Getty Images）

美國傳媒向泰臣的發言人查詢事件，對方解釋泰臣是不堪搔擾，他說：「不幸地，泰臣在航班上與一名咄咄逼人的乘客發生了爭執，那名乘客搔擾他，還向他扔水樽，當時泰臣坐在座位上。」

【網上流傳泰臣在飛機上打人的片段】

This guy wins the award for most annoying passenger on a flight for Mike Tyson to do this! 😬pic.twitter.com/UA4RiYMzXW — Chamatkar Sandhu (@SandhuMMA) April 21, 2022

《TMZ Sports》的報道指，事發在三藩市往佛羅里達的航班上；在剛上機時，泰臣已經同意跟這名乘客合照，但該乘客似乎太過興奮，還一直搔擾泰臣。

【網上流傳被打乘客搔擾泰臣的片段】