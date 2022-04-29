亞冠直擊｜傑志戲劇性反勝清萊聯　周日對神戶勝利船搶分爭出線

傑志在亞冠盃J組第3戰惡鬥泰超球隊清萊聯，為出線必需全取3分，戲劇性發展之下，傑志終反勝，一個換人最終成為關鍵。



今戰原定當地晚上9時舉行，氣溫已回降至30度以下，惟開賽前兩小時開始行雷閃電，雷聲甚至令傳媒中心內的記者嚇一跳。現場雨勢時細時大，打落球場頂蓋沙沙作響，加上場地設計令個別位置「食風」，工作人員及傳媒都有些狼狽，部份人即從看台下方走到上層位置避雨。

連下了近兩小時的大雨令雷霆堡球場嚴重積水，比賽三度延後展開。（袁志浩攝）

至開賽前半小時雨勢加劇，球場至少約4成草地均有明顯積水，球員熱身時行過會濺起水花之餘，短傳時皮球不時停住；長傳皮球落地時更會啜實，能見度也大受影響。場地職員雖不停用器材清走積水，但作用欠奉，雨水不消一會又再積聚；在球證視察場地後，比賽終三度延遲，至晚上10時雨勢減弱後開波。

現場直擊圖片（按圖閱覽）：

「藍鳥」雖於去年已曾於武里南體育場作賽，但今屆則是第一次，球場較上兩仗的更大型，且沒有跑道，觀眾跟球員距離更近。傑志今場有4名香港球迷入場，他們身穿藍色球衣，帶上寫有「藍浪The boys in blue」及「傑志since壹玖參壹」的旗幟，在冇瓦遮頭的作客區冒雨打氣。

今仗傑志除了以鄭展龍代替安永佳出任正選外，陣容跟上仗沒有變化，力爭出線之下一開賽便採取主動，5分鐘已有明加索夫遠射僅僅高出。比賽場地積水之下，皮球不時被草地啜住。29分鐘傑志有個大好機會，明加索夫左路推進，橫傳後皮球輾轉漏到禁區內近尾柱，入楔的鄭展龍右腳燙射卻「撻Q」柱邊出界。

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傑志其後形勢上佔優，不時在清萊聯禁區內造成混亂，惟到45分鐘，謝家強在邊線欲追截持球推進的廣田隆治時遭對手壓過，入禁區時出腳踢跌這名日援，遭判罰十二碼，蘇吉達馬古一射入網，令傑志臨完半場落後。

傑志半場落後 換入艾力士起奇效

換邊後傑志即「㩒掣」以艾力士入替鄭展龍，此子開賽不久即有一次射門機會，被門將雙槌打出；其後的角球攻勢也在對手禁區內造成混亂。55分鐘，艾力士在禁區頂一記傳身抽入遠柱，為傑志追平成1：1；60分鐘傑志迎來一次反超前的黃金機會，丹恩奴域與明加索夫合力反擊，明加索夫最後一記斜傳成功令丹恩奴域形成半單刀，惟射門無力亦不中目標。

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66分鐘，艾力士左路犄角位起腳抽射，皮球中柱彈出，未幾這位射手造就傑志反超前，70分鐘，傑志的角球攻勢，艾力士頭槌一批被門將救出不遠，丹恩奴域頭槌補中，傑志反先2：1。79分鐘，清萊憑一個角球攻勢追平2：2，但81分鐘，傑志反擊，丹恩奴域接應明加索夫斜傳一射被門將救出不遠，羅梓駿即補中，傑志再度領先至3：2，最終亦保持領先至完場，全取3分。

今仗之後，傑志以2勝1負暫排J組次名，榜首的神戶勝利船已鎖定出線資格，傑志周日5月1日再對神戶，必需最少取得1分，才能成為3支最佳次名、出線16強。