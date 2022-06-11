張家朗周日亞錦賽登場　回顧昔日少年劍神的成名歷史｜附直播連結

若說張家朗去年在東京奧運接連追分反勝看得人熱血沸騰，其實他早在6年前，已在亞洲劍擊錦標賽上演絕地反擊的好戲，這個比賽亦說得上是他真正的成名地。



亞洲劍擊錦標賽6月10至15日在首爾展開，江旻憓於第一天賽事率先摘下女子重劍金牌，為香港隊「開個好頭」。

香港隊在這個比賽回憶滿滿。2015年，年僅18歲的張家朗，挾着2014亞青4金之名出戰，一舉殺入4強，奪得季軍。那時候，香港男子花劍隊雖是亞錦賽團體獎牌常客，但論到個人賽，就只得張小倫於2013年摘銅，當時已是開創歷史的輝煌大事。

估不到兩年後，張家朗第二次打成年組亞錦賽就複製「大師兄」壯舉。他2014年首次參賽，32強止步，還暗忖連亞錦賽都如此難打，要殺入亞洲前三着實不易，沒想到事隔一年就達到目標。

那些年的張家朗（前排右二），勇奪2016亞錦賽金牌，成為香港劍擊隊史上首個亞洲冠軍。（資料圖片）

2016年，張家朗更一舉超越前人。他在這屆賽事抽得下籤，先在8強遇上世界冠軍、日本的太田雄貴，以15：13報捷後，4強火併奧運金牌、中國的雷聲，愈戰愈勇的他以15：7奏凱，世青盟主、日本的敷根崇裕成為最後一關。兩名初生之犢相遇，張家朗落後11：14，眼見對方只差一分封王，張家朗沒有放棄，連取4分反勝15：14，成為香港歷來首個花劍亞洲冠軍。

除了張家朗，張小倫也曾在亞錦賽打出佳績。除了前文所述的2013年季軍，2018年，他落選雅加達亞運大軍名單不久，轉戰亞錦賽連挫勁敵，以32歲之齡稱霸，成為劍壇一時佳話。

現在養傷的張小倫，是2018年的亞洲冠軍。（資料圖片）

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