英足總盃決賽｜紅軍球迷「幫襯」多　日本藥廠再撐利物浦捧盃

利物浦今晚將與車路士合演英格蘭足總盃決戰，賽前一眾利物浦球迷都討論一番，盼望今晚可以打得輕鬆一點，不用再按球隊「傳統」要打到食「救心」，可能今場大戰太過矚目，再次引來日本品牌救心藥出動，再次在Facebook出post撐紅軍。



利物浦球迷向來覺得球隊表現患得患失，表現不踏實，就算取得最終勝利，過程中都往往要經過一番折騰，利迷向來戲稱為要「食救心」。這種說法已有多年歷史，實際上何時興起已不可考。

誠然，利物浦近年多次與車路士在盃賽碰頭，都贏得很驚險，在數月前聯賽盃決賽激戰120分鐘仍然未分勝負，互射12碼要射到最後一輪由門將對決才分勝負，心臟負荷能力弱些少亦難以應付。

救心FB再出Post潮撐利物浦：

利迷與救心的連結在何時開始實在不得而知，不過在3年前的歐聯決賽，救心已在Fackbook發帖支持利物浦，聲言「永遠與利迷同行」。

除了與利迷有連結外，救心亦有市場觸角，較早前阿古路因心臟問題被逼掛靴，救心亦有出post感謝他，並呼籲大家關注心臟健康，乘機推銷產品。

不過平情而論，戰情緊湊來回地獄又折返人間並不是利物浦專利，球迷緊張要吃救心又不是利迷獨有，正所謂勝敗乃兵家常事，不如大家放鬆心情欣賞一場好波吧！