澳職｜季後賽4強開戰　西部聯勝利今演打吡　阿德萊德聯明撼墨城

澳職聯季後賽愈演愈烈，經過首圈比賽之後4強誕生，本港時間今午將展開季後賽準決賽首回合第一場，由西部聯先迎戰墨爾本勝利。



墨爾本勝利近況狀態大勇，常規賽僅以1分落後墨爾本城排次席，今仗之前更加錄得15場不敗。按排名，墨爾本勝利首回合先作客，硬撼同樣來自墨爾本的球隊西部聯。

西部聯和墨爾本勝利同樣來自墨爾本，今次準決賽碰頭將演打吡戰。（Getty Images）

西部聯剛於上周末的季後賽首圈以1球小勝威靈頓鳳凰。球隊有後衛里奧拉克萊斯今季從瑞士聯賽加盟，且助攻能力不俗，球隊戰術上亦利用到他的制空能力。前線阿歷山大比祖域則是球隊取分之匙，他在上一圈更攻入致勝球淘汰威靈頓鳳凰。

前鋒阿歷山大比祖域（右）上仗一箭定江山，助西部聯淘汰威靈頓鳳凰。（Getty Images）

不過今季回勇力爭成為冠軍的勝利亦非善類，是今季澳職常規賽失球數最少的球隊。雖然球隊進攻火力非強勁，但防守絕對有保證，雙方可能要留待周六的次回合才能分出勝負。

阿德萊德聯首圈3：1輕取中岸水手晉級。（Getty Images）

至於另一場準決賽則由阿德萊德聯挑戰衛冕總冠軍墨爾本城。阿德萊德聯在最後5場常規賽全勝，加上首圈淘汰中岸水手，已錄得6連勝。擂台躉墨爾本城自戰畢亞冠盃回歸澳職後看似未回魂，僅錄得一勝一負，今仗以逸待勞，未知能否回勇。

澳職季後賽晉級圖。（01美術製圖）

準決賽首回合直播賽程：

17/5 （周二） 17:05 西部聯 對 墨爾本勝利 MyTV Super App

18/5 （周三） 17:05 阿德萊德聯 對 墨爾本城 MyTV Super App

