澳職方程式｜墨城回師主場爭入決賽　力抗阿德萊德聯空襲大戰可期

澳職季後賽進入準決賽階段，衛冕的墨爾本城，首回合作客打和阿德萊德聯，回到主場能否逆轉今季劣勢？（球賽編號：星期日1，5月22日中午12時05分開賽，無綫My TV Super App直播）



淘汰賽首圈，兩支排名較高球隊出線，準決賽兩回合總比數打和，將會加時，若仍未分勝負即互射12碼。

常規賽季軍西部聯首回合一再失機，被墨爾本勝利先下一城，阿德萊德聯主場被墨爾本城狂攻，保住不失除了祖高斯左飛右撲，還要多謝門柱。

阿德萊德聯首回合有主場之利，但依然受壓，墨城射門多，而且超過七成在禁區內，明顯較有威脅。

阿德萊德聯首回合在主場被墨爾本城狂攻力保不失。

墨爾本城在常規賽後段應付兩邊戰線，亞冠出局後保住冠軍，首回合表現有朝氣。球隊陣中有多名澳洲國腳，納博特上仗幾乎為球隊先下一城，可惜中柱。

阿德萊德聯首回合全賴門將祖高斯保持清白之身。

阿德萊德聯相當依賴高空轟炸，面對墨爾本城後防，看來作用不大，首回合全賴門將祖高斯，這位小將在常規賽後段愈戰愈勇，3月起4度保持清白之身。

墨爾本城的澳洲國腳納博特是前線取分之匙。

兩軍今季已經對陣4次，常規賽3仗兩次打和，餘下一仗阿德萊德聯先失球下反勝，雖然今季對賽有利，但阿德萊德聯首回合表現難予人信心。回看常規賽3仗都開出入球大，墨爾本城首回合進攻相當凌厲，選入球大最穩。