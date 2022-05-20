羽毛球．泰國賽｜戴資穎3局擊退何冰嬌入4強　力爭今季首個冠軍

中華台北羽毛球手戴資穎繼續向今季首個冠軍進發，今天於泰國公開賽8強與中國的何冰嬌力戰3局，終勝局數2：1，明天（21日）將與亦敵亦友的東道主拉查諾爭奪決賽席位。



戴資穎今季完成3項賽事，包括德國公開賽次圈下馬、全英賽4強落敗、優霸盃8強止步，仍然等待今季首冠。來到泰國公開賽，她今天於8強遇上世界排名第9的中國球手何冰嬌，「小戴」先以21：10取得首局，次局何冰嬌以21：14扳平。來到決勝局，戴資穎領先11：3進入中場暫停，以為形勢大好，豈料何冰嬌下半局追至18：19；不過戴資穎關鍵時刻未有失手，終勝21：18，殺入4強。

戴資穎明日將與拉查諾爭奪決賽席位，女單4強另一戰線則以中國的陳雨霏對仙度或山口茜的勝方。

戴資穎殺入泰國賽4強。（Getty Images）

中華台北羽毛球手戴資穎繼續向今季首個冠軍進發，今天於泰國公開賽8強與中國的何冰嬌力戰3局，終勝局數2：1，明天（21日）將與亦敵亦友的東道主拉查諾爭奪決賽席位。

戴資穎今季完成3項賽事，包括德國公開賽次圈下馬、全英賽4強落敗、優霸盃8強止步，仍然等待今季首冠。來到泰國公開賽，她今天於8強遇上世界排名第9的中國球手何冰嬌，「小戴」先以21：10取得首局，次局何冰嬌以21：14扳平。來到決勝局，戴資穎領先11：3進入中場暫停，以為形勢大好，豈料何冰嬌下半局追至18：19；不過戴資穎關鍵時刻未有失手，終勝21：18，殺入4強。

戴資穎明日將與拉查諾爭奪決賽席位，女單4強另一戰線則以中國的陳雨霏對仙度或山口茜的勝方。