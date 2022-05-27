歐聯決賽｜利物浦皇家馬德里決戰歐洲之巔　入球「大」戰一觸即發

歐聯決賽周六深夜矚目大戰，由利物浦及皇家馬德里這對歡喜冤家於中立場巴黎聖但尼球場上演。

英超代表利物浦今季歐聯作客比賽全勝，離開晏菲路作賽仍然士氣高昂；西甲勁旅皇家馬德里實力亦不容忽視，老將賓施馬以15個入球排歐聯射手榜首位，攻力有保證，今仗可吼入球大[2.5球]。（球賽編號：星期六1，5月28日深夜3時開賽，Now 643台直播）



雖然利物浦今季英超聯賽未能在最後關頭壓過曼城奪冠，但踢歐聯往往有超水準表現，今季12場歐聯賽事僅錄1敗，小組賽6戰全勝，16強次回合以1球僅負國米但仍然出線，之後就一直高歌猛進殺入決賽，當中以3：2作客反勝西甲勁旅維拉利爾最經典。

路爾斯戴亞斯加盟紅軍半季已成球隊重心人物。（Getty Images）

該仗路爾斯戴亞斯半場入替後令紅軍表現判若兩隊，這位25歲中場今屆冬季轉會窗才由波圖來投，但已多次交出亮麗演出，上陣25場入6球。此外，陣中另一位進攻主力穆罕默德沙拿歐聯亦有8球進賬，兩人配合得天衣無縫，要撕破皇馬防線機會極大。

利物浦近4次歐聯決賽戰績

2018/19 2：0 勝 熱刺

2017/18 1：3 負 皇家馬德里

2006/07 1：2 負 AC米蘭

2004/05 3：3 和* AC米蘭

*加時後互射12碼勝出



皇家馬德里方面，今屆可謂驚險之王，自16強起每一輪都有一個回合要輸波。球隊晉級過程中淘汰過兩支英超勁旅，包括在8強和4強先後淘汰車路士和曼城，共取得2勝2負，合共轟入對手11球。

賓施馬現時以15個入球排今屆歐聯射手榜首位。（Getty Images）

皇馬早在16強階段鬥巴黎聖日耳門，首回合亦是先輸1：0，次回合亦贏3：1晉級，可見他們即使遇上落後時刻亦毫不怯場，心理極強大，而且球隊似乎更擅長歐戰，大大提升今仗爭勝信心，無懼與利物浦駁火，前鋒賓施馬更往往能成為球隊定海神針，今屆已多次拯救球隊。

皇家馬德里近6次歐聯決賽戰績

2017/18 3：1 勝 利物浦

2016/17 4：1 勝 祖雲達斯

2015/16 1：1 和* 馬德里體育會

2013/14 1：1 和** 馬德里體育會

2001/02 2：1 勝 利華古遜

1999/00 3：0 勝 華倫西亞



*加時後互射12碼勝出

**加時後勝4：1



兩軍近6次碰頭，有4次總入球開3球以上。最令人談論的一次必定是2017/18年歐聯決賽，當時沙拿上半場已傷出，賓施馬把握利物浦門將卡利奧斯犯低級錯誤，為皇馬先開紀錄，考慮到他現時狀態大勇，有能力重演歷史，首名入球值捧之餘，先發事件亦可取「先入球」。

穆罕默德沙拿今屆歐聯已有8球進賬。（Getty Images）

誠然兩隊只要晉身決賽本身已是入球保證，利物浦近4次入歐聯決賽有3次總入球開3球以上，皇家馬德里近6次入歐聯決賽同樣有4次總入球開3球以上，今場入球大[2.5球]值得留意。

還要留意的是，皇馬近年在歐聯鬥利物浦佔盡上風，對上5次交手4勝1和未輸過，如今受讓，「讓球」受讓半/一下盤以及「讓球主客和」[+1]客勝皆值捧場，兼敲近7次入決賽皆能捧盃的皇馬冠軍！