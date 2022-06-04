劍擊．會長盃｜女重新星世青銅牌的無形壓力　不敵佘繕妡16強止步

重劍新星陳海琳在世青少年組摘銅後，首再出戰本地賽事，她在周六（4日）舉行的會長盃16強不敵佘繕妡（Kaylin），賽後指盼從師姐身上學習，並爭取本地排名前6，隨隊出戰國際賽事提升實力。



16歲的陳海琳於月前的亞青少年組封后，其後轉戰世青賽勇奪少年組銅牌，成為繼女佩張藝馨（2013年）、男花張家朗（2017年）、女重佘繕妡（2018年），以及同屆賽事奪金的男花小將鄭鐵男後，摘下香港史上第5面世青賽獎牌。

陳海琳在世青賽後首再於本地賽亮相。（葉詩敏攝）

相隔約兩個月後首重返本地賽，陳海琳由小組賽過關斬將，直到16強遭佘繕妡以15 ：9淘汰出局。

一面世少銅牌，不多不少為這名重劍新星帶來壓力。「都會覺得有人睇住我，『這個人是世青第三』，有少少壓力同緊張。」

陳海琳（右）在16強對上港隊主力佘繕妡。（葉詩敏攝）

佘繕妡的實力無容置疑，陳海琳在8強戰中一度與對方咬緊分數，她坦言對落敗感到失望，「第二局都追得很近、9：10，覺得有機會，但體能有少少不夠她強，最後都失分，要保持訓練加強體能。」

「覺得會有人睇住。」陳海琳坦言世青賽銅牌不多不少帶來壓力。（葉詩敏攝）

今仗對上前世青金牌，陳海琳在身經百戰的Kaylin身上甚有得着，「她有很多經驗 ，經常出去比賽，打得很平穩，會睇對手點打，學到很多東西。」

陳海琳父親兼教練陳偉勁從旁指導。（葉詩敏攝）

現時少年組排第一、青年組第三的她表示在世青後有信心可走得更遠，「世青取得好成績，覺得自己都有潛質可以繼續取獎牌，明年仍有亞青、世青，今次銅牌，希望可以有金牌。」

陳海琳指與佘繕妡對戰獲益匪淺。（葉詩敏攝）

父親兼教練陳偉勁今日從旁指導，陳偉勁正是「一姐」江旻憓的恩師，陳海琳坦言：「爸爸叫我打多點公開賽，在師姐身上汲取更多經驗。」現時成人組排第10的她，認為與一班成年組女將實力逐漸拉近中，並期望早日能隨隊征戰國際大賽，「我也想爭取前6，與她們一起出去打世界盃。」