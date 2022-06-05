劍擊．會長盃｜男佩新星首闖成年組決賽　憑努力也靠幸運之神眷顧

早前在世青打入8強的陳樂熹，在「會長盃劍擊錦標賽」打出驚喜，先後擊敗多名港隊師兄闖入決賽，可惜不敵隊友周頌羲屈居亞軍，縱然首度贏得本地成年組賽事獎項，但這名男佩新星表示未來目標依然放在青年組。



年僅18歲的陳樂熹（Royce）在今年的世界青少年錦標賽有亮眼戰績，青年組個人賽殺入8強，追平港隊史上最佳戰績，如今回歸本地賽亦有突破。

陳樂熹勇闖本地賽決賽，贏得生涯首個成年組獎盃。（梁鵬威攝）

陳樂熹小組賽全勝，以2號種子躋身淘汰賽，晉級路途硬仗連場，8強遇上師兄陳卓謙，中段一度落後，其後以15：14反勝晉級，再以15：12勇挫另一師兄陳智軒入決賽，遇上擊敗羅浩天的周頌羲，兩名港隊後浪在決賽爭持激烈，結果陳樂熹一劍不敵隊友，屈居亞軍，依然是首奪本地成年組賽事獎項。

陳樂熹（右）先後擊敗兩名港隊師兄，打出驚喜。（梁鵬威攝）

陳樂熹整日比賽神情放鬆，即使在4強及決賽，依然保持笑容，未有過份緊張，這名男佩新星賽後直言戰績是喜出望外，「亞軍是意外收穫，我從沒有想過能夠躋身這階段，所以打得更放鬆，即使面對師兄們，我也是抱着衝擊的心態，對比起他們我的包袱較少，加上有幸運之神眷顧下，才有今次的好成績。

縱然決賽以一劍飲恨，未有打擊陳樂熹的信心。（梁鵬威攝）

世青8強，加上今次的本地賽亞軍，陳樂熹未有因此沖昏頭腦，「亞軍無疑是一個滿意的戰績，若果下次能夠更進一步奪冠的話，當然是理想的結果，但我不太強求，因為成年組有好成績是Bonus，我更在意青年組（20歲以下）賽事的成績。」

陳樂熹進步神速，這名18歲新星歸功於早前的歐洲之旅。（梁鵬威攝）

陳樂熹的進步有目共睹，早前長達兩個多月的歐洲之旅功不可沒，他在亞青及世青期間，跟隨港隊成員在匈牙利集訓，陳樂熹在這段時間獲益良多，「這趟歐洲之旅除了眼界大開，我能夠學習外國劍手的打法，同時從他們身上偷師，對劍擊有更多的理解，對我的劍擊生涯有莫大幫助。」

會長盃一連兩日於香港公園體育館上演，明日將上演男、女子花劍及女子佩劍賽事。