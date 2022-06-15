【曲棍球】亞運資格賽港女隊僅失一球　望亞運成績突破去屆

剛於印尼雅加達完成杭州亞運資格賽的香港女子曲棍球隊，早前以4戰全勝兼不失球姿態先取得亞運入場券。

雖然周一（13日）以 0：1不敵新加坡，但最後仍以5勝1負成績奪冠，6場賽事僅失一球。



亞運資格賽以單循環賽制進行，連同港隊在內共7個國家爭奪6席亞運資格。香港代表隊先後擊敗柬埔寨、烏茲別克、斯里蘭卡，賽後以3戰全勝得9分，提早取得亞運資格。雖然港隊隨後以0：1不敵新加坡，仍以15分與哈薩克並列第一位，但計算得失球後終由僅失一球的港隊奪冠。

港隊以5勝1負成績奪冠。（亞洲曲棍球總會）

比起2018年亞運，今屆資格賽港隊陣容有變，加入一半新人，作為舊班底成員之一，今年27歲的全思思表示賽前難免有擔心：「今次可算是一個全新組合出賽，加上疫情影響一段時間都沒有正式練習。當大家知道AGQ（亞運資格賽）如期舉行，大家都用各自方法訓練和備戰。」

今次之所以能順利奪冠，全思思強調都是因為隊友團結一心。（亞洲曲棍球總會）

雖然疫情下全隊一起練習的機會變少，但今次之所以能順利奪冠，全思思仍強調是因為隊友團結一心：「隊友之間好Connect，一直互相支持和鼓勵，目標一致，想贏決心很大，沒有想太多。」港隊順利取得資格，全思思也將迎來人生的第二次亞運，她期望：「上次亞運第9，希望今次成績可以比上次好，而隊中的大家也可以表現出最好的自己。」