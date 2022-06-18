2026世界盃｜北美合辦美國舉行三分二賽事　巴治奧傷心地落選

2026年世界盃破天荒由北美洲三國聯合主辦，而且決賽周隊伍由32隊增至48隊。

球隊多，場數增多，主辦城市相應增加。國際足協昨（17日）公布主辦城市名單，兩個曾舉辦決賽的球場，只活一個。



2026年世界盃由美國、加拿大及墨西哥舉行，決賽周隊伍擴大至48隊，場數增至80場。

FIFA昨日宣布16個當選城市，美國合共有11個城市獲選，將會舉行60場賽事，包括8強起所有賽事；加拿大有多倫多與溫哥華舉辦賽事，墨西哥則有3個城市。FIFA公布時，分為東、西及中央區。

國際足協主席恩芬天奴宣布主辦城市。（Getty Images）

2026年世界盃主辦城市：

美國：阿特蘭大、波士頓、達拉斯、侯斯頓、堪薩斯城、洛杉磯、邁亞密、紐約新澤西、費城、三藩市灣區、西雅圖



加拿大：多倫多、溫哥華



墨西哥：墨西哥城、瓜達拉哈拉、蒙特雷



墨西哥於1970年及1986年主辦世界盃，美國則於1994年舉辦，兩個決賽球場只有一個獲選舉辦2026年賽事。墨西哥城阿茲特克球場（Aztec Stadium）見證過歷史上兩大球王，比利與馬勒當拿分別為巴西及阿根廷捧起世界盃，今度獲選。

馬勒當拿在阿茲提克球場演出「上帝之手」，同時為阿根廷第二次高舉世界盃。（Getty Images）

至於1994年，巴西在洛杉磯玫瑰碗球場（Rose Bowl），酷熱天氣下互射12碼擊敗意大利捧盃。「神奇小馬尾」巴治奧的傷心地，今回名落孫山。

巴西隊長鄧加在玫瑰碗球場高舉世界盃，此球場今回落選。（Getty Images）

洛杉磯兩個競逐主辦的地點，只有英格活（Inglewood）SoFi球場當選，該處預定為2028年洛杉磯奧運的主場館。至於美國11個主辦球場，以紐約MetLife 球場容量最大，達8.25萬人。