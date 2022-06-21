韓國球星孫興慜創品牌NOS7　將設網店　粉絲排隊搶「金靴白Tee」

韓國球星孫興慜開設個人品牌NOS7，日前在首爾設立限定兩周的臨時實體店，吸引粉絲大排長龍搶購，周一（20日）再宣布網上商店即將開業。

到底NOS7是什麼意思？又有什麼商品可賣？即來看看這近日掀起熱潮的品牌。



NOS7顯然是孫興慜姓氏SON的倒轉寫法、再加上他的球衣號碼「7」；但從品牌的社交媒體及產品上可見其詳寫——Nothing, Ordinary Sunday（不平凡的周日）。

NOS7在6月18至30日期間在首爾清潭洞開設期間限定店，據報道吸引數百粉絲排長龍「朝聖」，需等候30分鐘才可入內。

有網民分享店內照片，指部份商品已售罄：

가격은 질에 비해 비싸다는 생각안듦,,

개인적인 차이겠지만,,,

1. 맨투맨은 질이 좋고 세탁해도 늘어날 것 같지 않음 다만 좀 무겁,,,

2. 반팔티는 면이 부드럽고 nos7로고가 포인트 되어 귀엽♡

3. 모자는 베이지, 파랑, 초록, 민트 있는데 역시 민트는 품절ㅠ 아쉽ㅠㅠ#NOS7 #손흥민 #SONNY pic.twitter.com/Y2JjA7fWER — so_yyn (@thdusl63) June 18, 2022

店內商品大多都是時裝類，包括帽子、Tee、短褲、衛衣、襪子、袋子等，亦有電話殼、拖鞋、毛巾等日用品，據韓媒報道，價錢大約為：短袖Tee 73000韓圜（約443港元）、長袖Tee 137000韓圜（約832港元）、短褲97000韓圜（約589港元）、帽子47000韓圜（約285港元）。當中最搶手的，是孫興慜上月底手持英超金靴獎座返韓時，身穿的白色Tee。

毫不意外地，孫興慜上月手持英超金靴獎座返韓時所穿的白Tee，是最搶手的貨品。（Twitter）

海外粉絲亦即將可以買到產品，NOS7透過社交媒體宣布，其網上商店將會於6月27日正式營運。

據《韓國日報》報道，孫興慜在NOS7出任董事之一，公司行政總裁則由其姨媽出任，公司暫時的資產值是5.2億韓圜（約315.9萬港元）。

部份在NOS7官網展示的商品照片：