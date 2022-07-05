泳客注意｜港島離島4泳灘掛紅旗　石澳深水灣不宜下水

撰文：何偉畧
出版：更新：

游泳人士請注意！
康樂及文化事務署今日（5日）宣布，由於大浪關係，港島南區深水灣泳灘及石澳泳灘，以及離島區的洪聖爺灣泳灘及貝澳泳灘，已懸掛紅旗，顯示在該處游泳會有危險，市民請勿在該處游泳。

游泳
南區
南丫島
康樂及文化事務署
你可能感興趣