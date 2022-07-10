英超｜熱刺抵韓國揭故意不帶4人　孫興慜領球迷接機超溫馨｜有片

熱刺周日（10日）抵達韓國展開熱身賽之旅，大批球迷早在機場守候，由孫興慜以「主人家」身份迎接隊友，場面可愛又窩心。

不過今次韓國之旅不是人人有份，4名傳遭棄用的球員就未能登上往首爾的航班。



熱刺大軍周日下午抵達韓國仁川機場，等候他們的除了數千球迷，更有早前隨韓國國家隊出戰友誼賽後，便一直留在韓國的孫興慜。

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從熱刺發放的影片可見，熱刺將帥步出接機大堂時，迎面而來的是手持「Welcome to Seoul（歡迎來到首爾）」紙牌的孫興慜，這名日前剛滿30歲的韓國前鋒，穿上跟隊友一樣的制服，興奮地向闊別多時的熱刺大軍揮手，主帥干地、前線拍檔哈利卡尼、門將洛里斯等，立刻親切地跟他擁抱打招呼。

Look who was waiting for us 🥰



Thank you for the special welcome, Seoul! 💙



Let’s get this tour underway! ✨#SpursInSeoul pic.twitter.com/8ou8r05mxj — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) July 10, 2022

面對熱情的球迷，熱刺也拿出一面韓國國旗，讓孫興慜、卡尼、洛里斯、干地等拿着，以球迷為背景合照。

熱刺將在首爾出戰兩場熱身賽，先在7月13日香港時間晚上7時對韓職明星隊，再於7月16日同一時間鬥西維爾，門票開賣不久便已沽清。

熱刺將帥拉起韓國國旗合照。（Twitter）

不過並非所有熱刺球員都能參與今次熱身賽之旅，據熱刺官方稱，共有6名球員缺席東征，日前由巴塞隆拿轉投的中堅朗格勒因加盟不久，未有所需文件入境韓國，成為唯一未能參與的新援，祖朗頓則因病缺陣。

另外缺陣的尚有4人，包括利古朗、尼當比利、盧施素及哈利雲克斯，雖然官方稱他們「會繼續進行個人的季前準備」，但有指是干地希望他們離隊，因而讓他們留英另覓出路。