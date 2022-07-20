殘疾乒乓球｜港隊泰國公開賽掃6面單打獎牌　何嘉盛TT9級男單摘銀

香港隊在ITTF泰國殘疾人乒乓球公開賽奪一銀五銅。



這項泰國公開賽在7月18日至21日於芭達雅舉行，11名港將在昨日完成單打賽事，贏得6面獎牌，分別是一銀五銅。

何嘉盛出戰男子TT9級單打賽，得到銀牌。（相片由香港傷殘人士體育協會提供）

在男子TT9級單打，港隊的何嘉盛於小組賽以兩勝一負出線，於八強賽以局數勝3：0勝伊朗球手Naser DEHGHANPOUR，再於四強賽以局數3：1勝隊友王志賢，惜於決賽以局數0：3負西班牙選手CEPAS Ander，取得一銀。

何嘉盛（左二）於男子TT9級單打取得銀牌，隊友王志賢（右二）取得銅牌。（相片由香港傷殘人士體育協會提供）

至於王志賢雖然小組三戰全勝出線，於八強賽輪空，晉級四強賽面對隊友何嘉盛以局數1：3告負，取得銅牌。

王志賢出戰男子TT9級單打賽。（相片由香港傷殘人士體育協會提供）

在男子TT8級單打，林嘉偉憑小組賽兩勝一負出線，於四強賽以局數2：3惜負泰國球手Phisit WANGPHONPHATHANASIRI，增添一面銅牌。

至於在男子TT7級單打，唐志銘小組三戰全勝出線，於八強賽輪空，惜於四強賽面對泰國球手Chalermpong PUNPOO以局數1：3告負，再取一面銅牌。

女子TT6級單打方面，彭穎加小組累積一勝一負出線，於四強賽迎戰南韓球手Sung Keum MOON ，以局數2：3落敗，取得銅牌。

而女子TT4-5級單打，黃佩儀於小組賽憑兩勝一負出線，於四強賽以局數0：3負泰國對手Panwas SRINGAM，為港隊再添一面銅牌。

港隊將於今日續戰各級別混合及男子雙打賽事。