環法單車｜女子賽數十人大炒車　人疊人、車疊車如「堤壩」塞賽道

女子環法單車賽第5站，發生大規模炒車意外，人疊車，車疊人，涉及超過30名車手，當中16位車手受傷，其中丹麥車手諾絲嘉特（Emma Norsgaard）頭、頸及左肩受傷，需要由救護車送院。有車手憶述大炒車時情況混亂，很多人尖叫，很多車隊職員及醫生跑過來。



大炒車後，人仰馬翻。（車隊IG）

今屆環法首辦女子賽，總共8站，周四舉行第5站，賽道是8站中最長的，有175.6公里，為丘陵路段。比賽進入尾聲，踩到尚餘約45公里時，超過30位車手在大直路炒車。

從片段見到，超過30名車手受影響。（Twitter）

受波及的車手眾多，前面的車手倒地，後面的收掣不及撞上去再壓住前者，形成了一道人疊車、車疊人的「堤壩」，幾乎封閉了整條路，有的車手在人堆前煞得住車，亦有的選擇急轉彎躲避，寧願跌入路旁的草叢。

丹麥車手諾絲嘉特要退出這站賽事。（車隊IG）

據《Cyclingnews》報道，16名車手受傷，23歲丹麥車手諾絲嘉特傷得較重，頭、頸及左肩受傷，未能繼續比賽，要由救護車送院檢查及治理。其餘車手主要是皮外傷，多人在受傷下堅持踩回終點。

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炒車原因仍未查明，有車手表示這站賽道太長，令到有人失去專注，亦有車手指是一次兩架車轆撞轆的碰撞，觸發起大炒車，還有人表示車手是為了避開路上的水樽而出意外。

加拿大車手米絲（Vallieres Mill）賽後說：「情況一片混亂，到時都有人慘叫，機械師、醫生、車隊總監全部都跑過來，總之很混亂。」

有部分車手跌到路邊的草叢。（Twitter）

米絲看不到意外成因，她屬於中間的一批車手，她說：「我不肯定，那是在我前面的。我見到的是，前面的車手逐一倒下，我根本無法躲避。」米絲跟住倒在人堆車堆之中，她說：「我嘗試保持冷靜，想辦法脫離困境，返回比賽。我看看四周，看看有什麼卡住了，希望在不弄傷大家之下走出來。」

👀 The crash in the peloton.



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「我被一個、或者兩個女仔壓住，我也不知道自己的腳怎樣卡在車輪間。那是別人的單車。花了一段時間，因為真的卡住了。我們要拿下車輪，再讓我的腳鬆出來。我的腳明天就會沒有事，其實我都很幸運。」

大炒車封阻了整條賽道。（Twitter）

另一名車手布朗（Grace Brown）說：「我是較早一批出意外的，我跌到草地去，應該比那些在馬路中心人疊人的情況好得多。」布朗其中一隻單車鞋爛了，她換了一隻鞋，以鴛鴦鞋踩到終點，另外她的右膝擦傷流血，負傷踩到終點。

布朗在右膝受傷下踩到終點。（網上圖片）

車手雲丹布克比歷克（Van den Broek Blaak）賽後說：「我的手肘要縫針，但我不感覺到痛，所以還好的。在比賽中，我上了醫療車，因為血不停地流，其實在隊車上，他們已經幫我用紙巾及頭巾去嘗試止血。當我去到醫療車，醫生叫我比賽後還要來。我繼續比賽，傷口好似沒有大礙，沒有痛。」

最後，荷蘭車手韋比絲（Lorena Wiebes）以4小時32分16秒首先衝線，贏得第5站的冠軍。