英超特攻｜紅魔曼聯回勇作客李斯特城　「大」舉捉狐開客勝

英超激戰連場，踏入第5周已大開快車，周中再踢一輪賽事。「紅魔」曼聯近期表現反底取兩連勝，該隊將在周中賽事壓軸登場，於本港時間周四（9月1日）深夜繼續作客鬥李斯特城。

查兩隊近5次交手，有4次總入球超過2球，適逢曼聯2連勝加李城3連敗，今仗必定支持[2.5球]入球大，同時撐曼聯客勝。（球賽編號：FB1825，9月2日凌晨時3時開賽，NowTV 621台直播）



曼聯上仗作客修咸頓，雖然未算輕鬆取勝，但全場勤力跑動下，守住般奴費南迪斯全場唯一入球，以1球小勝對手；客軍李斯特城今季仍未開齋，作客以1：2不敵車路士。

目前聯賽榜形勢，阿仙奴是唯一一支全勝之師，4戰4勝得12分排榜首；曼聯連輸兩場後迎來兩連勝，僅以得失球差被同分的紐卡素壓過，目前有6分排第8位。李斯特城則僅得1和3負，目前排在榜尾第20位。

卡斯米路已順利完成其曼聯處子騷，未受太大考驗。（Getty Images）

經過主帥坦赫格一番鞭策和變陣後，近仗明顯回勇。最關鍵變動，莫過於果斷收起基斯坦奴朗拿度及哈利馬古尼，令球隊更添活力。皇馬來投的卡斯米路亦具級數，上仗已迎來曼聯的地標戰，慢慢融入球隊後估計會逐漸上力。

曼聯防線上變化亦不得不提，球隊在1.75米中堅利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）交出一項亮麗數據之下，上仗是今季英超首次力保清白之身。利辛度馬天尼斯在今季首兩仗夥拍哈利馬古尼下，兩仗都輸波、更失6球，而身高僅1.75米、為現役最矮英超中堅的他，多次出現被對手前鋒壓住頂入的畫面，一度遭質疑是否有能力踢英超。然而，之後兩仗換上華拉尼做中堅拍檔，「紅魔鬼」即連勝兩場，明顯地坦赫格已找到目前最合適的正選中堅組合，令馬天尼斯有更好發揮。

馬天尼斯在開季首4場賽事，也有一項數據出乎意料——他的頭槌爭頂獲勝率達到83%之多，位居英超之首，比車路士的1.86米高中堅高列巴尼（75%）更高，而他今周在對修咸頓一戰，更是5次頭槌爭頂全部獲勝、次數也冠絕全場球員。

利辛度馬天尼斯（中）自從夥拍華拉尼（左）後，表現趨穩定，連身高差這種不利條件都漸漸克服。（Getty Images）

今場主隊李斯城開季後面對困境可謂毫無辦法。球隊今季受制於財力所限，必需先出售才有力購買，流失主力門將卡斯柏舒米高後緊補入一後備門將，球隊整體實力愈見跌watt，近日更有指韋斯利科芬拿（Wesley Fofana）亦將離隊轉投車路士，領隊羅渣士在「限米煮限飯」下，僅在首戰取得1分後已連負3仗，短期內亦難見起色。

李斯特城已連輸3場，領隊羅渣士和老將華迪面對難關一籌莫展。（Getty Images）

翻查雙方近5次交手，當中有4次總入球會超過2球，李斯特城攻守麻麻之下，[2.5球]入球大值得信賴。與此同時，以目前走勢而言，曼聯2連勝適逢李斯特城3連敗，紅魔作客要取下榜尾這隻受傷「狐狸」難度不大，客勝亦可兼顧。