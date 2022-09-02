英超特攻｜「魔兵之戰」周日晚壓軸上演　阿仙奴開火先入波？

英超激戰連場，周中大開快車後周末再迎來另一輪惡鬥。「紅魔」曼聯近期表現持續上揚加上轉會窗關閉前繼續爭兵，今仗主場迎戰老對手、榜首五連勝的「兵工廠」阿仙奴，必有一番龍爭虎鬥。

查兩隊近5次交手，阿仙奴有4次均先取得入球，今仗第一隊入球吼客隊阿仙奴絕對是信心之選。（球賽編號：FB1990，9月4日晚上11時30分開賽，NowTV 621台直播）



曼聯上仗作客鬥聯賽未嘗一勝的李斯特城，憑藉查頓辛祖一箭定江山，以1球小勝主隊取得三連勝。阿仙奴則憑加比爾捷西斯及加比爾馬天尼利先後建功，主場以2：1擊敗阿士東維拉，開季5場全勝，繼續佔據榜首。

目前聯賽榜形勢，阿仙奴是唯一一支全勝之師，5戰5勝得15分；曼聯三連勝後，以3勝2負得9分，目前排第5位。

查頓辛祖一箭定江山，助曼聯聯賽3連勝。（Getty Images）

曼聯領隊坦赫格，在戰畢李斯特城賽後稱讚球隊表現，但對於球隊是否已反底重生，坦帥持審慎態度，「我想是言之尚早，球隊依然有需要進步的地方，但看到球隊不斷進步，在場上團結地作戰，是更重要的一點，周日對阿仙奴的一仗將會是最好的考驗。」

除了坦帥，曼聯中場基斯甸艾歷臣亦有類似看法，「全取3分是非常重要，但這不是漂亮的勝仗，就如上場對修咸頓一樣，我們需要把握更多機會，盡早取得保險球殺死賽事。」

在轉會窗完結前，曼聯再落實收購阿積士翼鋒安東尼，轉會費1億歐元（約8600萬英鎊）；另外亦從紐卡素借入門將杜巴夫卡一季，實力進一步提升。

至於阿仙奴，一度與利物浦爭奪阿士東維拉的巴西國腳杜格拉斯路爾斯（Douglas Luiz），此子希望加盟兵工廠，惜最終未能成事，不過阿仙奴在今夏轉會窗操作已令球隊實力顯著提升。

曼聯1億歐元買安東尼，足見高層對坦赫格的信任。（Getty Images）

阿仙奴上仗主場擊敗阿士東維拉，開季五場全勝，繼續佔據榜首。其中新兵加比爾捷西斯繼續其「fit到漏油」的表現，上半場30分鐘已為球隊先開記錄。此子今季為球隊上陣5場入3球，雖然未如季前賽般入球停不了，但已漸漸上力，射門觸覺「返晒嚟」。

阿迪達今季準備充足，力求帶領阿仙奴再挑戰前四名。（Getty Images）

翻查雙方近5次交手，當中有4次均由阿仙奴先入球，以阿仙奴鋒線勇態加上曼聯的慢熱表現，第一隊入球揀客隊阿仙奴實為信心之選。