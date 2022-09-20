金錢足球︱巴塞公布上年度賺近億歐元　財政狀況極速轉好全靠財技

一度陷入嚴重財困的西甲班霸巴塞隆拿，今夏如常瘋狂買入巨星，但又迫陣中球員法蘭基迪莊減薪或離隊，引來不少批評。他們公布2021/22球季獲得9800萬歐元盈利，是疫情2019年爆發及陷才財困以來首次，更預料今季盈利將高達2.71億歐元。

巴塞財政狀況忽然大幅改善，當然不是因為經營有道而且極速見效，說穿了還是大玩財技意料中的結果。



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巴塞今夏在財困中仍買入利雲度夫斯基等巨星，全因早已「計過盤數」。（Getty Images）

巴塞隆拿表示，去年收入10.17億歐元，讓他們自環球爆發新冠疫情以來，首度錄得盈利。他們預料，今季收入會進一步提升至12.55億歐元，增長主要來自今年夏天出售球會資產。

巴塞上季收入得以提升，同樣靠售賣資產催谷。今年6月底，他們向投資公司Sixth Street出售10%本土電視轉播權益。這宗在6月30日完成的交易，涉款超過2億歐元，剛好趕及2021/22財政年度「死線」。

巴塞曾經窮得失去美斯。（Getty Images）

巴塞成功靠財技大翻身

到今年7月，巴塞再將另外15%電視轉播權益售予Sixth Street，獲得3億歐元收入；繼而以2億歐元代價，出售巴塞旗下影視公司24.5％股份。兩筆共值5億歐元的收入，均會在2022/23球季入帳，也是巴塞對今季財政前景樂觀的主因。

巴塞在前會長巴圖美奧治下，陷入嚴重財困，單是2020/21球季已錄得4億歐元虧損，負債更超過10億歐元。受西甲賽會財務公平條款限制，他們無法負擔美斯的新合約，終導致這位陣中王牌2021年夏天離隊轉投巴黎聖日耳門。當時一度有傳，巴塞財務狀況慘不忍睹，甚至面臨破產，如今時隔僅兩年，巴塞便能大翻身，即使要靠賣資產玩財技，依然是意想不到的大逆轉。

今夏巴塞大手增兵，主帥沙維傳已在構思下季買人計劃。（Getty Images）

回復大花筒本色 西甲賽會預先警告

今年1月，巴塞的球員人工及轉會費上限跌至負1.44億歐元，是整個西甲之中唯一一隊上限呈負數的球隊。幸好底子夠厚，巴塞靠賣資產一招，加上本身每年極高收入，便能夠將開支上限一下子大增至6.5億歐元，讓他們今夏能夠豪花1.5億歐元收購羅拔利雲度夫斯基、拉芬夏和祖利斯古迪，並引入自由身的基斯爾、基斯坦臣、馬高斯阿朗素和比利連。

財困兼失去美斯，巴塞經歷相對低迷一季之後，今夏獲資金增兵，戰績亦得以提升，西甲開季5勝1和保持不敗，僅落後榜首皇馬兩分。巴塞財政危機似已解除，惟大部分收入來自出售資產的一筆過收入，西甲賽會已警告巴塞來季開支上限或再度下降，仍需減低球員人工節省開支，以及出售球員甚至出售更多資產來增加收入。

不過巴塞似乎闊度懶理，繼今季在轉會市場豪花過億歐元後，已想定下季班底。西班牙《世界體育報》稱，沙維看中宿敵皇馬球星阿辛斯奧。這位26歲西班牙國腳，跟皇馬合約明年夏天屆滿，將回復自由身。消息指，假如明年1月冬季轉會窗時阿辛斯奧的合約情況不變，巴塞到時將決定是否出手。