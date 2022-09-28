欖球｜本地超聯周末強勢回歸　女欖「全華班」力爭前三

香港男、女子超級聯賽自疫情爆發後，連續兩個賽季被迫中斷賽事，聯賽將在今周六（1日）強勢回歸。



香港欖球總會在2月宣布，取消男女子超級聯賽和男子超級聯賽A 2021/22 賽季的餘下賽事；這是繼2020/21賽季後，連續第二個因疫情提早結束的賽季。球季在今周六重啟，男女子隊各6名隊長代表出席周三晚（28日）的賽前記者會。

6支女子超聯欖球隊隊長代表出席記者會。（葉詩敏攝）

其中女子「全華班」球會雞糊Falcons隊長潘慧欣坦言，去季賽事僅展開2個月，便因第五波疫情被迫腰斬，笑言今季短期目標是能完成完整球季。「我們球隊今季轉變上不大，是多了梯隊球員上去打（超聯），我們一直都想更多本地梯隊球員上來打，希望她們能提升水平。」

「雞糊」隊長潘慧欣笑言希望今季能完整完成賽季。（葉詩敏攝）

「雞糊」是華人球會，潘慧欣坦言當然想在非華人球員主導的項目中突圍而出，「都想華人球員在欖球有地位，我們是有得打，不是一定輸硬。」「雞糊」在2017/18年度奪得雙料冠軍，其後都能保持超聯前三競爭力。

6名男子欖球隊隊長分享今季目標，不約而同表示疫情影響訓練是一大挑戰。（葉詩敏攝）

她直言今季各隊在比賽停擺後都需要時間適應，球隊也在近兩個月充足備戰，「知道有球會有新球員來港加入超聯，相信聯賽水平會提升，球隊目標是取得前三。」

男子超級聯賽隊伍：

DAC九龍欖球會

香港大學沙灣欖球會

畢馬威香港蘇格蘭人欖球會

Kroll三軍會猛虎欖球會

Natixis香港足球會

法國興業銀行華利欖球會



女子超級聯賽隊伍：

法國興業銀行華利欖球會Black Ladies

Natixis香港足球會Ice

DAC九龍欖球會女子

Kroll三軍會猛虎欖球會女子

南華會第一太平銅鑼灣Phoenix

雞糊Falcons

